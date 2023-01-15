Ставлять росію на "воєнні рейки": у розвідці розповіли, чого прагне путін

Росіяни зрозуміли, що захопити Україну швидко не вдаться, тому намагаються змінити тактику

Російський диктатор володимир путін планує затягнути війну на території України попри проблеми всередині російської армії та недостатню кількість технічних ресурсів. Головною метою кремля було й лишається захоплення нашої держави, однак "легкої прогулянки" окупанти не отримали. Як стверджує представник Головного управлення розвідки Міноборони Андрій Юсов, тепер путін планує виснажити ресурси українського війська, аби мати хоча б якісь шанси на перемогу.

Про це представник розвідників заявив у ефірі національного телемарафону. За його словами, всі початкові розрахунки росіян стосувалися швидкого захоплення війни і встановлення російського контролю над Києвом, але спротив українців змінив усе.

Наразі ж росія намагається перейти на "воєнні рейки", а пересічних громадян рф усе частіше наштовхують на думку, що війна затягнеться на вельми довгий час.

"Вони мобілізують всі резерви та засоби. В них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру воєнної економіки на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується путін", — говорить Андрій Юсов.

При цьому ні Україна, ні цивілізований світ не зацікавлені у затягуванні війни, адже це величезні людські та фінансові втрати. Тому наша держава має своє завдання на 2023 рік — докорінно змінити ситуацію на фронті і, зрештою, отримати перемогу.

Варто зазначити, що навіть за сприятливих для України умов на фронті боротьба за певні території може справді затягнутися. Аналітики Washington Post переконані, що Москва готова вести боротьбу за Крим протягом десятків років — по аналогії із ситуацією в Нагорному Карабаху.

Тим часом наші військові намагаються робити все можливе, аби боротьба із ворогом якнайшвидше закінчилася нашою перемогою. При цьому на сході країни тривають дуже запеклі бої, у яких обидві сторони мають чимало втрат.