Докір Зеленської світовим лідерам, Дуда і Науседа тиснуть на Берлін щодо танків. Що зараз відбувається у Давосі

Розповідаємо, що важливого треба про нього знати про другий день форуму

У швейцарському Давосі у самому розпалі Всесвітній економічний форум, який проходить з 16 по 20 січня. Це вже другий форум у Давосі за часи повномасштабного вторгнення росії в Україну, перший відбувся у травні.

Цього разу захід відбувається у традиційному форматі та у традиційний час, а от росія участі не бере.

Ми зібрали для вас останні гучні заяви, що пролунали на форумі:

Тема та очікування від форуму

Тема цьогорічної зустрічі звучить як "Співпраця у фрагментованому світі". На порядку денному — обговорення пошуку державно-приватного співробітництва з таких питань, як енергетика, клімат, інвестиції, торгівля, технології майбутнього, робочі місця, охорона здоров’я та соціальна мобільність, передає AP.

США будуть представлені представниками адміністрації Байдена, включаючи посланника президента з кліматичних питань Джона Керрі, керівника національної розвідки Авріл Хейнс і торгового представника Сполучених Штатів Кетрін Тай, а також кількох губернаторів і законодавців Конгресу.

Хто представляє Україну в Давосі

Зеленська під час зустрічі із засновником ВЕФ проф. Клаусом Швабом

В Українському домі у Давосі у рамках дискусій від імені країни виступатимуть такі політики:

Юлія Свириденко — міністр економічного розвитку і торгівлі;

— міністр економічного розвитку і торгівлі; Михайло Федоров — міністр цифрової трансформації;

— міністр цифрової трансформації; Олександр Ткаченко , міністр культури та інформаційної політики України;

, міністр культури та інформаційної політики України; Віталій Кличко , мер Києва;

, мер Києва; Олександр Сєнкевич , мер Миколаєва;

, мер Миколаєва; Андрій Садовий , мер Львова;

, мер Львова; Сергій Сухомлин , мер Житомира;

, мер Житомира; Еліна Світоліна , українська тенісистка, амбасадорка United24;

, українська тенісистка, амбасадорка United24; Масі Наєм , адвокат, офіцер, лейтенант Збройних Сил України;

, адвокат, офіцер, лейтенант Збройних Сил України; Ілля (Гендальф) Самойленко , український військовослужбовець, офіцер-розвідник Національної гвардії України;

, український військовослужбовець, офіцер-розвідник Національної гвардії України; Юлія (Тайра) Паєвська, українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка.

А також заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв, голова Фонду держмайна Рустем Умеров, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, координатор United24 Ярослава Гресь та інші. З повним списком можна ознайомитися тут.

У вівторок з 15:30 – 16:30 у Давосі виступила перша леді Олена Зеленська на заході "Мирна Україна – до чого ми прагнемо". У середу о 17:30 по відеозвʼязку до форуму долучається президент України Володимир Зеленський. У четвер об 11:00 буде виступ голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Що важливого було сьогодні

Заява німців про танки для України:

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що рішення про відправлення танків Leopard в Україну для Німеччини буде легшим, якщо США відправлять еквівалентні машини, передає The Bloomberg.Хабек сказав Bloomberg TV, що він виступає за дозвіл відправлення танків, а також деяких танків, що належать Польщі та Фінляндії.

"Група підтримки" України в особі Дуди та Науседи тисне на Шольца:

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на панельній дискусії "На захист Європи" заявив, що якщо країни Заходу продовжуватимуть надсилати Україні велику кількість сучасної військової техніки, "українці матимуть потенціал зупинити росію", передає TVP World.

"Ми збираємо цю коаліцію, спільноту країн, які, сподіваюся, передадуть танки "Леопард-2". Тут ми розраховуємо на наших фінських партнерів, які мають ці танки, та низку європейських країн", — заявив Дуда.

Президент Литви Гітанас Науседа, який також брав участь дискусії, відповів, що "твердо вірить", що Німеччина надасть Україні танки Leopard. Він підкреслив, що "у нас немає розкоші для таких затримок і це потрібно зробити швидко".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде у Давос лише завтра. Планується, що у середу він виступить зі спеціальною промовою в середу о 15:45 за місцевим часом (14:45 за Києвом).

Зеленська дорікнула окремим учасникам форуму:

Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі дорікнула окремим його учасникам:

"Вас усіх об'єднує те, що ви справді впливові (…) Але не всі ви використовуєте цей вплив, або іноді ви використовуєте його таким чином, що він ще більше роз'єднує", — заявила Зеленська.

У своєму виступі вона також розповіла, як повномасштабне вторгнення росії травмує сім’ї по всій Україні і руйнує їхні життя і зауважила, що президент росії володимир путін погрожує вийти за межі України.

"Ми стоїмо перед крахом світу, яким ми його знаємо", — зазначила перша леді.

Урсула фон дер Ляєн закликала підтримати Україну:

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після звернення Зеленської закликала світових лідерів у Давосі продовжувати допомагати Україні.

"Україна хоче стати членом Євросоюзу, і це чудова можливість залучити інвестиції та реформи, щоб прокласти цей шлях для України до Європейського Союзу. Я закликаю вас: нам потрібна кожна допомога. Україна заслуговує на якомога більше підтримки", — заявила фон дер Ляєн.

Поява представника Китаю контрастувала з відсутністю рф:

Поява віце-прем’єру Китаю Лю Хе у Давосі контрастує з помітною відсутністю росії, ключового союзника, чиє вторгнення в Україну Китай відмовився засуджувати, передає Reuters. Також візит Лю знаменує собою першу поїздку китайської делегації високого рівня за кордон після запровадження строгого карантину минулого місяця. Лю Хе заявив, що Китай вітає іноземні інвестиції та продовжуватиме відкриватися світові.

В ОП закликали створити спеціальний трибунал воєнних злочинів:

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час відеозвернення в рамках відкриття проєкту Ukraine is You у Давосі заявив, що Україна не пробачить жодної тортури, зруйнованого дому, і сльози української дитини, а кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності. За його словами, українські правоохоронці, у тому числі Офіс генпрокурора працюють над цим. Відповідне відео опубліковане на сторінці проєкту в YouTube.

"Нині нам більше, ніж будь-коли, потрібна консолідована міжнародна підтримка, щоб Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію і створила цей трибунал", — зазначив Єрмак.

Він зауважив, що трибунал для притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні та механізм виплати нею компенсації за шкоду є найбільш реальними шляхами покарати агресора та запобігти повторенню таких воєн у світі. Єрмак сказав, що Міжнародний кримінальний суд не має необхідної юрисдикції, тому потрібно створити спеціальний трибунал, який би зміг працювати швидше, щоб вже за два-три місяці висунути обвинувачення у злочинах проти людства. При цьому він наголосив, що всі 80 тисяч злочинів росіян мають дістати відповідну оцінку.

Чат-бот ChatGPT може мати військове застосування:

Чат ChatGPT, технологія, яка може винайти практично будь-який контент, викликає інтерес у Давосі. Відвідувачі конференції, які найбільше зацікавлені в розвитку технології, включають і корпорацію Microsoft, передає Reuters. За словами виконавчого директора компанії Сатьї Наделли, можливості штучного інтелекту повністю трансформують усі продукти Microsoft. Microsoft заявила, що планує продавати ChatGPT своїм клієнтам, компанія також працювала над додаванням програмного забезпечення для генерації зображень до своєї пошукової системи.

Гендиректор Palantir Technologies Inc (постачальника програмного забезпечення, що допомагає урядам візуалізувати пересування армії) Алекс Карп, сказав, що такий штучний інтелект може мати військове застосування.

"Ідея про те, що автономна річ може генерувати результати, в основному, очевидно, корисна для війни. Країна, яка найшвидше просувається в можливостях штучного інтелекту, збирається визначити закони", — сказав Карп.

Як повідомляв "Телеграф", Велика Британія оголосила новий рекордний пакет військової допомоги Україні, у переліку ціла ескадрилья танків "Challenger 2".