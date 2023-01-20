"Ми маємо вижити": Зеленський дорікнув Шольцу через небажання поставляти танки

Президент підкреслив, що Україна обороняється, а не нападає, тож заїжджати до росії на "Леопардах" ніхто не буде

Німеччина не повинна орієнтуватися на інші західні держави, оцінюючи можливості поставок зброї для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що нині — не час для торгів, адже через кожен день зволікання гинуть люди. Подібна заява політика є черговою відповіддю на позицію німецького канцлера Олафа Шольца щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Свою позицію Зеленський озвучив під час інтерв'ю для німецького телеканалу ARD. Окрім цієї теми, він також згадав про неможливість перемовин із росією, допоки в кремлі не вирішать відвести війська. Щоб це сталося, Україна має дотиснути ворога на полі бою, у чому якраз і можуть допомогти "Леопарди".

"Зараз не час торгуватися, а час виживати, — підкреслив глава української держави, коментуючи питання поставки танків. — Ми маємо вижити".

Як відомо, Шольц заявив, що Німеччина розблокує питання постачання танків Україні, якщо Вашингтон ухвалить таке ж рішення щодо танків Abrams. Володимир Зеленський говорить, що щиро сподівається на зміну позиції офіційного Берліну, адже Україна потребує важкої техніки. При цьому танки планують використовуватися лише для оборони, а не для умовного вторгнення на російську територію.

"Ці танки Leopard не їздитимуть Росією. Ми обороняємося", — додав президент.

При цьому Зеленський щиро вдячний Шольцу за всю допомогу, яку ЗСУ наразі мають від Німеччини, та сподівається, що партнери допоможуть ще й зміцнити протиповітряну оборону країни. За його словами, росія не має контролювати український повітряний простір, і лише військова підмога від інших держав зможе це змінити.

Нагадаємо, що перед цим Володимир Зеленський розкритикував позицію Олафа Шольца під час виступу на "Українському сніданку" в Давосі. Політик також говорив про путіна, українську ППО та інші потреби України в озброєнні.

"Телеграф" також розповідав, які боєприпаси і техніку ЗСУ можуть отримати найближчим часом після чергового, уже восьмого засідання групи "Рамштайн".