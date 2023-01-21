путіну не сподобається: США готують резонансне рішення щодо ПВК "Вагнер"

Дії "вагнерівців", переконані у Вашингтоні, несуть трансконтинентальну загрозу

Наступного тижня Сполучені Штати офіційно визнають міжнародною злочинною організацією ПВК "Вагнер", яка воює у війні з Україною на боці росії. Підпорядкована своєму засновнику євгенію пригожину, компанія виконує найбільш брудну роботу на фронті, не шкодуючи "гарматного м'яса", зокрема з числа завербованих колишніх ув'язнених. У Вашингтоні вважають, що злочинна діяльність "вагнерівців" має бути чітко задокументована і мати свої наслідки.

Про це стало відомо під час чергового брифінгу представників Білого Дому, на якому виступив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, визнанням ПВК "Вагнера" міжнародними злочинцями має зайнятися американське Міністерство фінансів.

"Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить "Вагнер", зокрема через його постійну модель серйозної злочинної діяльності", — зазначив чиновник.

Крім цього було анонсовано нові санкції проти "вагнерівців", які, швидше за все, будуть направлені на керівництво групи та осіб, які пов'язані із її функціонуванням загалом.

Варто додати, що попри однозначні російські погляди, "Групу Вагнера" вважають вельми небезпечним утворенням не тільки для українців, а й для самих росіян. Це може бути пов'язано із бажанням євгенія пригожина отримати своє місце при владі.

"Телеграф" також розповідав, що на діяльність "вагнерівців" починають звертати увагу навіть у країнах, котрі вельми лояльні до режиму путіна. Так, зокрема, у Сербії висловили невдоволення тим, що ПВК намагається вербувати у свої лави місцевих громадян.