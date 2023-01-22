Ми освоїли дві мудрості: Зеленський зворушив промовою про відродження Соборності України

Цього року Україна відзначає День соборності вже 24-й раз

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу з нагоди Дня соборності, який вся країна відзначає 22 січня. Цього року свято проходить в умовах повномасштабної війни, що ще більше наголошує на необхідності мати незалежність та свободу. За словами глави держави, українці добре розуміють, що таке День соборності і продемонстрували це після початку російського вторгнення.

Відео звернення Зеленського розміщено на офіційній Facebook-сторінці президента. Зеленський наголосив на крайній важливості такої події, як підписання Акту Злуки УНР та ЗУНР, яке відбулося ще 1919 року.

"Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено", — зазначив він.

На його думку, першу мудрість українці чудово знали завжди, а 24 лютого 2022 року довели, що друга їм також не є чужою.

Також під час свого привітання політик згадав кожен із українських регіонів, згадав історичних особистостей та важливі для всіх громадян місця і пам'ятки.

"Все це ми захищаємо. Разом. І переможемо. Разом. І звуки перемоги почує вся Україна. Мої любі Закарпаття, Волинь, Поділля, Таврія, Сіверщина, Полісся, Наддніпрянщина, Галичина, Придніпров’я, Слобожанщина, Приазов’я, Буковина, Донбас і, звісно, Крим… Моя Україна. Наша Україна. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина!" — підкреслив Зеленський.

Щоб інші українці теж мали змогу привітати одне одного з Днем соборності ємно та колоритно, "Телеграф" зробив підбірку тематичних листівок з нагоди свята.

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