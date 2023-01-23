ЄС може попросити Україну розпочати переговори з путіним: в Італії назвали умову

"Хтось" просить країни ЄС сприяти переговорам, але позиція Європи незмінна

Країни Європейського союзу можуть попросити Україну про мирні переговори з росією лише в тому випадку, якщо країна-агресор припинить бойові дії та бомбардування мирних жителів.

Про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю газеті Il Messaggero, яке вийшло в понеділок, 23 січня.

"Хтось намагається попросити деякі європейські країни пом'якшити свою позицію на користь переговорів із путіним. Але домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних жителів та стратегічних об'єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори", — наголосив Таяні.

Крім того, він висловився і щодо постачання довгоочікуваних систем протиповітряної оборони для України SAMP-T з Італії.

"Ми виконуємо взяті на себе зобов’язання. Ми працюємо над деякими технічними проблемами щодо ракетних систем, очевидно, нам знадобиться зелене світло від парламенту", — додав італійський міністр.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський назвав несподівану причину, чому не хоче вести переговори з главою рф володимиром путіним.