лукашенко не просто так катав на льоду безногого окупанта: військовий аналітик пояснив жест диктатора

Білоруський диктатор завжди продумує свої кроки наперед, інакше не зміг би скільки часу втриматися при владі

Рішення невизнаного лідера Білорусі олександра лукашенка покатати на льодовій арені бойовика так званої "ДНР" має свій прихований підтекст. За словами офіцера оборони армії Ізраїлю Ігаля Левіна, таким чином політик вирішив продемонструвати своєму силовому блоку, що на них може чекати, якщо росія все ж таки змусить їх напасти на Україну.

Про це Левін заявив в ефірі авторської програми Наталії Мосейчук на YouTube. Військовий експерт підкреслив, що подібним жестом лукашенко вкотре продемонстрував свій розум, адже, будь він дурнем, то стільки років при владі не протримався б.

Ситуація, яка викликала обговорення, сталася кілька днів тому. Після участі лукашенка у черговому хокейному турнірі, політик здійснив на льоду "коло пошани" із бойовиком "ДНР" Павлом Прохоренковим, який підірвався навесні на міні і втратив ногу. Лікування він проходив у обласній клінічній лікарні Мінська, а потім отримав особисте визнання від білоруського диктатора. Втім Ігаль Левін підкреслює: на це є свої причини.

"Він [лукашенко] всіма силами намагається, як між каплями дощу просковзнути — не вступити напряму своїми збройними силами Білорусі у війну. Він показує лояльній до нього публіці, що вас чекає в Україні зрештою. Тобто він хоче, аби силовий блок, який його захищає від народу, залишався йому лояльним, бо, мовляв, якщо Кремль все ж дотисне і нас змусять вступити у війну відкрито, то ось що на вас там чекає", — пояснює ізраїльський офіцер.

На його думку, таким чином лукашенко проявляє "психологію банди або вулиці" — будьте ближчими до мене, і я не дозволю, аби інша банда змогла втягнути вас у щось погане.

Слід зазначити, що подібна поведінка не заважає лукашенку все ще вихваляти росію та продовжувати спільні військові навчання із окупаційною армією на території РБ.

При цьому, як повідомляв "Телеграф", білоруський диктатор заявив, що має звернення України про ненапад.