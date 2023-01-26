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Резніков пояснив, що стане "залізним кулаком" для прориву оборони росіян

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Олексій Резніков говорить, що для відмінних результатів на фронті має бути постійна допомога партнерів Новина оновлена 26 січня 2023, 05:57
Олексій Резніков говорить, що для відмінних результатів на фронті має бути постійна допомога партнерів. Фото telegraf.com.ua

Українські захисники планують продовжувати контрнаступ на різних напрямках, аби якнайшвидше звільнити свою землю

Надання Києву європейськими партнерами танків Leopard 2 та американськими — "Абрамсів" — є величезною подією, яка вплине на перебіг війни. Зокрема, й тому, що ця техніка здатна стати "залізним кулаком", який допоможе якнайшвидше прорвати лінії оборони армії рф та деокупувати захоплені території. Такої думки притримується очільник Міноборони Олексій Резніков.

Своє бачення він озвучив в інтерв'ю телеканалу CNN, додавши, що Україна має й чимало інших бажань стосовно західного озброєння, на яке, зрештою, претендують наші захисники. До омріяного переліку входять і винищувачі, за допомогою яких вдасться ще краще "закрити небо" над державою.

На сьогодні ж найбільш "гарячою" темою є надання Заходом важкої техніки, зокрема танків.

"Ми будемо використовувати їх я своєрідний металевий чи залізний кулак, аби прорвати лінію оборони нашого ворога", — підкреслив Резніков, додавши, що українці готові продовжувати контрнаступ на різних напрямках фронту.

Звичайно ж, не забуває міністр і про зміцнення системи ППО, що наразі є пріоритетом номер один. Україна відкрита до отримання додаткових зенітних установок, а також винищувачів, БМП, танків БПЛА та іншої важливої зброї.

Нагадаємо, що Україна неодноразово натякала не необхідність отримання винищувачів F-16 американського виробництва. У США вже робили заяви, що демонструють позитивне ставлення Вашингтону до такого кроку. Днями також одразу троє сенаторів Конгресу — Шелдон Вайтхаус, Ліндсі Грем та Річард Блюменталь — закликали колег підтримати надання Києву винищувачів F-16 та МіГ-29, а також ракетних комплексів ATACMS. Такого консенсусу політики досягли після офіційного візиту до української столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як колишній очільник ЦРУ оцінює надання українській армії танків Abrams.

Теги:
#Винищувачі #Зброя #Танки #Олексій Резніков #ЗСУ