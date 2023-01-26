Резніков пояснив, що стане "залізним кулаком" для прориву оборони росіян

Українські захисники планують продовжувати контрнаступ на різних напрямках, аби якнайшвидше звільнити свою землю

Надання Києву європейськими партнерами танків Leopard 2 та американськими — "Абрамсів" — є величезною подією, яка вплине на перебіг війни. Зокрема, й тому, що ця техніка здатна стати "залізним кулаком", який допоможе якнайшвидше прорвати лінії оборони армії рф та деокупувати захоплені території. Такої думки притримується очільник Міноборони Олексій Резніков.

Своє бачення він озвучив в інтерв'ю телеканалу CNN, додавши, що Україна має й чимало інших бажань стосовно західного озброєння, на яке, зрештою, претендують наші захисники. До омріяного переліку входять і винищувачі, за допомогою яких вдасться ще краще "закрити небо" над державою.

На сьогодні ж найбільш "гарячою" темою є надання Заходом важкої техніки, зокрема танків.

"Ми будемо використовувати їх я своєрідний металевий чи залізний кулак, аби прорвати лінію оборони нашого ворога", — підкреслив Резніков, додавши, що українці готові продовжувати контрнаступ на різних напрямках фронту.

Звичайно ж, не забуває міністр і про зміцнення системи ППО, що наразі є пріоритетом номер один. Україна відкрита до отримання додаткових зенітних установок, а також винищувачів, БМП, танків БПЛА та іншої важливої зброї.

Нагадаємо, що Україна неодноразово натякала не необхідність отримання винищувачів F-16 американського виробництва. У США вже робили заяви, що демонструють позитивне ставлення Вашингтону до такого кроку. Днями також одразу троє сенаторів Конгресу — Шелдон Вайтхаус, Ліндсі Грем та Річард Блюменталь — закликали колег підтримати надання Києву винищувачів F-16 та МіГ-29, а також ракетних комплексів ATACMS. Такого консенсусу політики досягли після офіційного візиту до української столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як колишній очільник ЦРУ оцінює надання українській армії танків Abrams.