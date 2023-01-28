"Це знущання!": у Німеччині жорстко відповіли лаврову через заяву про Голокост

Політикиня нагадала, що чимало жертв Голокосту жили на території України і загинули після повномасштабного вторгнення рф

У німецькому Бундестазі виказали абсолютне обурення нещодавньою заявою російського міністра закордонних справ сергія лаврова щодо Голокосту. Його порівняння нинішніх росіян із жертвами цього страшного гоніння на євреїв є неприпустимим, переконана очільниця відомства Бербель Бас.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на виступ політикині під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту. На думку Бас, під час Другої світової війни постраждало дуже багато мирного населення, тож порівнювати умовний вплив санкцій із реальними смертями ненормально.

"Серед жертв німецької нищівної війни було багато українців. Я шокована тим, що ті, хто пережив Голокост, були вбиті під час нинішнього російського нападу на Україну. Нестерпним знущанням із жертв націонал-соціалізму є порівняння російської загарбницької війни зі звільненням Німеччини", — з-поміж іншого зазначила Бербель Бас.

Також вона додала, що деякі із євреїв, які пережили Голокост, живучи в Україні, після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року були вимушені покинути рідну державу. Чимало із них наразі живуть у Німеччині, користуючись статусом біженців. За словами президентки Бундестагу, для її країни — це честь, адже Німеччина й досі спокутує провину за злочин нацистів під час Другої світової, який був скоєний проти єврейського народу.

Слід зазначити, що цьогоріч на пам'ятні заходи щодо вшанування загиблих під час Голокосту російські громадяни не були запрошені. Це і не дивно, зважаючи на риторику Кремля, які вустами лаврова обізвали Захід "колективним Гітлером". Утім, це не перше порівняння із Другою світовою війною, яке використане росіянами у нинішньому протистоянні з Україною. Символічно, що свого часу через спробу посилити санкційний тиск на Москву президента Володимира Зеленського, який має єврейське коріння, назвав Гітлером колишній президент рф дмитро медведєв.