"З ракетою це займе лише хвилину": Путін погрожував Джонсону перед вторгненням в Україну

Підтвердити реальність загрози важко, тож до неї поставилися серйозно

Перед російським вторгненням в Україну російський президент погрожував ударити ракетою по Борису Джонсону під час телефонної розмови. Володимир Путін був розслаблений і фамільярний, а його оточення вважало, що все вже виграно.

BBC у новому документальному фільмі "Путін проти Заходу" (Putin Vs the West) розкриває частину взаємодії російського президента з лідерами інших країн. Зокрема, під час дзвінка тоді ще прем’єра Британії Бориса Джонсона у відповідь на попередження, що війна стане "повною катастрофою" Путін сказав, що не хоче завдавати болю Джонсону, але "з ракетою це займе лише хвилину"

Джонсон вважає, що це була спроба підіграти розмови про переговори, адже Путін був відсторонений і фамільярний. Щирість загрози перевірити неможливо, але Путіна не сильно хвилювала загроза санкцій або збільшення кількості військ НАТО поблизу кордонів РФ.

Також у фільмі згадано візит міністра оборони Бена Воллеса до Москви для зустрічі з Сергієм Шойгу. Вона була демонстрацією сили, попри запевнення у ненападі на Україну. Однак він процитував слова глави Генштабу РФ Валерія Герасімова, що "ніколи більше ми не будемо принижені".

Менш як за два тижні після візиту, коли Росія вторглася в Україну, Джонсон пропонував українському президентові Володимиру Зеленському виїхати, але той відмовився. А героїчний опір українського народу та подальші успіхи ЗСУ та Сил оборони на полі бою показали, що Герасімов був не правий у своєму утвердженні. Наразі активне вторгнення РФ триває вже майже рік — ворога вдалося вигнати з Київщини, частини Харківської та Херсонської областей. Спроб прорватися вглиб країни ворог не залишає. Під окупацією частини Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та Криму.