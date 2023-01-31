"Реально облажалися": Тищенко знайшов "винних" у скандалі з Таїландом

На думку нардепа, публікації в українських ЗМІ "підірвали довіру" до нашої країни серед азійських партнерів

Скандал із поїздкою екс-"слуги" Миколи Тищенка до Таїланду під приводом начебто робочого відрядження продовжує набирати обертів. Цього разу оливи у вогонь додав сам нардеп, фактично назвавши винними у всьому українських журналістів і невдоволено відгукнувшись про колишніх колег по фракції. Він стверджує, що роздмухування скандалу стало причиною проблем із подальшими переговорами в азійському регіоні.

Про це Тищенко розповів на власній Facebook-сторінці. За словами політика, наразі у В'єтнамі і Таїланді панує проросійський порядок денний, адже представники держави-агресора плідно працюють над розповсюдженням пропаганди. Україна ж менше звертає уваги на ці країни, тож не дивно, що офіційні візити представників влади сюди давно не здійснювалися — до Таїланду, наприклад, ще з часів президентства Леоніда Кучми.

Микола Тищенко каже, що через російський вплив більшість контактів із Україною в Азії є начебто "небажаними". При цьому перед нардепами нібито поставлено завдання розвивати дипломатичні відносини. Це, по-перше, має покращити статус українців, які проживають у регіоні, та, можливо, гарантувати певну військову або гуманітарну допомогу Україні.

"І коли нарешті керівництво В’єтнаму та Королівства Тайланд погодилися на ці перемовини, ви просто обрубуєте їхнє будь-яке бажання з нами співпрацювати. Я наголошую, тут я представляю інтереси України. Тож своїми діями ви ганьбите не Миколу Тищенка, а свою державу. То що незалежні ЗМІ, задоволені?" — поділився обуренням нардеп.

Найбільшою проблемою Тищенко називає той момент, що деякі медіа і Telegram-канали для ілюстрації новини про його поїздку до Таїланду обрали старі фото. Він підкреслює, що знімки були зроблені п'ять років тому і весь цей час були розміщені в Instagram, чим і скористалися журналісти. Додатковою проблемою колишній "слуга народу" називає розповсюдження його спільної фотографії із представниками королівської родини Таїланду.

"Моє фото з нашими таїландськими партнерами було надано мною у закритому звіті в закритому чаті фракції (голови та заступники). Та вже за декілька хвилин було злито у телеграм-канали. Що взагалі є порушенням державної таємниці, адже ці зустрічі протокольні та закриті, — пояснює він. — І ця "криса" залишається у тому ж чаті".

Мова йде про це фото

Також Тищенко зазначив, що жодне із українських медіа не має жодних доказів його "відпочинку" у Таїланді, а сам він перебуває за кордоном винятково через накази керівництва. На це він начебто має відповідні дозволи, серед яких — і підписаний документ від голови Верховної Ради. Цікаво, що сам Руслан Стефанчук заперечував те, що підписував будь-що для виїзду Тищенка за кордон.

Зрештою нардеп пообіцяв довести розпочату роботу до кінця, після чого подати всі звіти президенту Володимиру Зеленському, а також керівництву МЗС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через скандал, пов'язаний із Таїландом, Миколу Тищенка не лише виключили із партії "Слуга народу", а й позбавили статусу представника фракції у парламенті.

Також ми писали, які додаткові деталі щодо початку поїздки нардепа вдалося з'ясувати українським журналістам.