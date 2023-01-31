Скільки нардепів зараз на фронті і чи воюють діти депутатів: Стефанчук дав відповідь

За словами політика, нинішній склад Верховної Ради доволі молодий, тож не у всіх є діти, які б підпадали під мобілізаційний вік

Українці продовжують тримати героїчну оборону на всіх напрямках фронту вже майже рік, і за цей час до армії доєдналися представники найрізноманітніших професій. Є серед них і народні депутати, однак із понад 400 парламентаріїв захищати Україну на передовій ризикнули всього двоє.

Таку статистику озвучив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, про інших колег подібна інформація йому не відома, як і про їхніх нащадків.

На фронт пішли народні обранці, котрі зайшли до парламенту від фракції "Голос", — Роман Костенко і Роман Лозинський. Обоє встигають як воювати, так і за потреби повертатися в тил, працюючи на засіданнях ВР, а також беручи активну участь у роботі комітетів.

Роман Лозинський

Роман Костенко

Інформації про те, аби хтось із депутатських дітей пішов на фронт, Стефанчук не має. Таку ситуацію він пояснює досить просто: середній вік Ради нинішнього скликання вельми молодий, тож більшість дітей нардепів ще не сягнула віку, який міг би підпадати під мобілізацію. Про похід на фронт від дітей старших нардепів Руслану Стефанчуку також нічого не відомо.

Варто зазначити, що навіть під час війни народні обранці не забувають потрапляти у гучні скандали. Один із найгучніших за останній час — поїздка колишнього "слуги" Миколи Тищенка до Таїланду. До речі, політик уже спробував знайти "винних" у тому, що ця ситуація отримала розголос і має вельми неприємні для нього наслідки.