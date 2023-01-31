Рус

кремлю слід побоюватися: Буданов зробив лякаючу для росіян заяву

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кирило Буданов натякає, що найближчим часом новини про нову "бавовну" в росії знову з'являться Новина оновлена 31 січня 2023, 12:08
Кирило Буданов натякає, що найближчим часом новини про нову "бавовну" в росії знову з'являться. Фото Колаж "Телеграфу"

Проблеми продовжуватимуться, допоки рф не забере свої руки від України та її територій

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що боротьба з окупантами продовжується на всіх рівнях, включаючи територію самої рф. Він підтвердив, що в росії є достатня кількість "українських агентів", які створюють додаткові проблеми для російських влади та армії. Постійна колабораціоністська робота всередині федерації, як і підготовка до масштабного наступу, допомагає Україні наблизити перемогу,

Такі нюанси Буданов розкрив в інтерв'ю The Washington Post. При цьому він не підтвердив, що українські спецслужби мають будь-яке відношення до ударів по стратегічних бомбардувальниках на аеродромах росії. Як відомо, саме ці літаки російські окупанти використовували для ударів по мирних містах і селах.

За словами головного розвідника, наразі у росіян розвіяні більшість ілюзій безпеки.

"Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки не відновиться територіальна цілісність України, всередині росії будуть проблеми", — попереджає Кирило Буданов.

Також він зазначив, що всередині Кремля можуть знаходитися колабораціоністи, що принесе свої додаткові плоди у російсько-українській війні.

"На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, яка розуміють, що росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", — зазначив Буданов.

Зазначимо, що це вже не перший "анонс" від Буданова, у якому він відверто попереджає російських окупантів про неприємні сюрпризи в тилу. Раніше він про це говорив в інтерв'ю західним медіа, де також розповідав загалом про майбутнє рф, хвороби путіна та постачання зброї від Заходу.

Крім цього "Телеграф" писав, що Кирило Буданов загалом думає про перспективи подальшого розвитку війни.

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#Росія #Міноборони #ГУР #Кирило Буданов