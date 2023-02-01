росія підписала Будапештський меморандум і порушила його через кілька десятиліть

Україна хоче одержати гарантії безпеки від країн світу. Наша країна не отримала повної підтримки у сфері безпеки від країн-учасниць Будапештського меморандуму, таких як США та Велика Британія після російського нападу. Зазначимо, що росія була однією з країн-підписантів.

"Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора", — каже посол у Німеччині Олексій Макєєв в інтерв’ю з Deutsche Welle, зазначивши, що це є причиною почати дискусію. Він зазначив, що готових пропозицій у нього немає, але одну з ідей було представлено президентом — "Договір безпеки".

Важливо, щоб на відміну від Будапештського меморандуму, який виявився не гарантіями, а запевненнями в безпеці, нова угода має бути підкріплена "конкретними інструментами, які допомогли б зробити так, щоб росія їх не порушувала".

Зазначимо, що Меморандум про гарантії безпеки Україні було підписано 1994 року між США, Британією, Україною та росією. Українські кордони та незалежність мали поважатися, учасники зобов’язалися не загрожувати силою і не використовувати зброю проти України крім цілей самооборони (що відповідає спробам російського президента володимира путіна перед початком вторгнення надати нібито загрозу з боку України), не тиснути економічно. Якщо Україна стане жертвою агресії росії, США і Британія повинні були домагатися дій з боку Ради безпеки ООН щодо надання допомоги Україні. Також у меморандумі є пункт про невикористання ядерної зброї як проти України, так і інших країн.

Порушити цей пункт активно закликають росіяни — вони вважають, що треба вдарити ядерною зброєю не лише по Україні, а по Британії. Слова посла вони подали так, нібито Україна просить надати їй ядерну зброю.

Окрім ударів по Україні, росіяни також упевнені, що "мавпою з гранатою" в цьому випадку виступають не вони, а також висловлюють думку про реальну політичну вагу Будапештського меморандуму.

Російське вторгнення в Україну призвело до того, що годинник Судного дня ближче до півночі ніж будь-коли. Вони визначають ризики глобального катаклізму, що може знищити світ. росія своїм нападом не лише порушила міжнародні домовленості, а й захопленнями АЕС призвела до проблем та ризику поширення радіоактивних матеріалів.