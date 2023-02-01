Зеленський може зустрітися із Байденом, але не в Україні чи США: перші подробиці

Україна готує черговий мирний план щодо урегулювання війни, розпочатої росією

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може здійснити ще один закордонний візит — після торішньої поїздки до Вашингтона. Цього разу політик може побувати у Польщі, де, швидше за все, відбудеться зустріч із американським лідером Джозефом Байденом та їхнім польським колегою Анджеєм Дудою. Конкретної дати приїзду політиків не повідомляється, однак є дані про те, що захід може відбутися наприкінці лютого.

Інформацію передає польське видання DGP із посиланням на власні дипломатичні джерела. Найімовірніше, зустріч президентів приурочать до річниці початку повномасштабної війни росії проти України.

"Взяті до уваги два міста — Жешув і Варшава, — цитують журналісти неназваного дипломата. — Присутність українського президента стане частиною більш широкого дипломатичного плану, який Київ має намір реалізувати за рік після початку вторгнення росії".

Зокрема повідомляється, що Зеленський спільно із Байденом та Дудою може представити мирний план щодо закінчення війни в Україні, а також скликати міжнародну конференцію щодо всіх українських актуальних питань.

За даними DGP, план складатиметься із 10 пунктів, куди входитиме визнання територіальної цілісності України до анексії Криму, створення міжнародного трибуналу для диктатора володимира путіна та наявність гарантій безпеки для Києва від країн Заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про резонансне рішення Джо Байдена відмовити Україні щодо постачання винищувачів F-16. При цьому у Вашингтоні неодноразово натякали, що можуть погодитися, якщо таку техніку ЗСУ нададуть інші держави.

Також додамо, що в першу річницю вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, буде введено десятий пакет санкцій ЄС проти Росії.