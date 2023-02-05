Він обіцяв: експрем'єр Ізраїлю розповів, як говорив із путіним про вбивство Зеленського

Заява ізраїльського політика є вельми неоднозначною

Напередодні річниці російського вторгнення в Україну все більше політиків знову повертаються до теми війни. Зокрема, і колишній прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннетт, який заявив, що на початку березня 2022 року літав до Москви у якості посередника між рф та Україною. Зокрема, він зазначив, що у розмові із путіним російський диктатор пообіцяв йому не вбивати українського лідера Володимира Зеленського.

Про це політик розповів у інтерв’ю журналісту Ханоху Дауму, пише Times of Israel. За словами Беннетта, на той час Зеленський знаходився в урядовому бункері на території Києва.

"Він зробив мені дві великі поступки, — переконує Беннет. – Я знав, що Зеленський під загрозою, у бункері… Я сказав йому [путіну]: "Ти збираєшся вбити Зеленського?" Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського".

Після цього Нафталі Беннетт начебто попросив російського диктатора дати йому слово, що цього не станеться, і той знову повторив, що не збирається йти на вбивство українського лідера.

За словами ізраїльського політика, після розмови із путіним він зателефонував Зеленському і передав йому зміст бесіди, що сталася у кремлі. Беннетт переконує, що Володимир Зеленський поцікавився, чи це на 100% правда, а після цього повернувся до роботи у своєму кабінеті, попередньо записавши відео зі словами: "Я не боюся".

Також в інтерв’ю Беннет заявив, що путін начебто був готовий не наполягати на повному розброєнні України, натомість Київ, імовірно, хотів відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО. При цьому політик стверджує, що вся його робота і перемовини із російською стороною "були узгоджені із США".

Інтерв'ю Беннетта з англійськими субтитрами

Подібні заяви вельми цікаво виглядають на фоні того, що нинішній уряд Ізраїлю готується переглянути концепцію своєї допомоги Україні. На це натякнув діючий прем'єр Біньямін Нетаньяху.

"Телеграф" також розповідав, що загалом Ізраїль робить для пришвидшення перемоги ЗСУ над російським противником.