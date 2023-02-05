Припустився трьох помилок: ексміністр пояснив, чому путін більше не цікавий Китаю

Пекін, як і завжди, грає у власну політичну гру, шукаючи привілеї

Попри те, що Китай і досі відмовляється офіційно підтримувати американські санкції проти росії, у взаєминах Пекіну і Москви все не дуже гладко. Такої думки притримується колишній очільник МЗС України Павло Клімкін, стверджуючи, що китайський уряд вельми прискіпливо ставиться до серйозних помилок своїх партнерів. путін же, говорить дипломат, припустився одразу трьох фундаментальних.

Про це Клімкін детально розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, володимир путін загалом прорахувався за всіма ключовими параметрами, обравши найбільш непідходящий момент для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Він фундаментально помилився щодо України, фундаментально помилився щодо Заходу і фундаментально помилився щодо росії, — говорить Клімкін, вочевидь натякуючи на спротив українців, допомогу іноземців та загальну байдужість росіян. — Це означає, що Китай однозначно ніколи не буде сприймати Путіна нарівні з собою".

Колишній міністр закордонних справ нагадав, що ще під час останнього самуті Шанхайської організації співробітництва путін говорив, що у КНР є певні "питання" до росії. Наскільки Клімкіну відомо, кількість цих питань лише збільшується. При цьому Пекін продовжує вести свою окрему політичну гру, не роблячи ставки на окремих політичних особистостей чи персоналії.

"Я думаю, що Китаю путін не потрібен. росія — так, але путін точно ні", — резюмує Клімкін.

Нагадаємо, що ще у грудні Китай почав робити певні "підніжки" російській федерації. Зокрема, було відмовлено у продажу і постачанні китайських процесорів, які могли б замінити росіянам підсанкційні західні аналоги.

При цьому всьому у КНР посилюється протистояння із США, що загалом здатне вплинути на подальші відносини країн із росією.