Китай підозрюють у військовій підтримці росії: як це вплине на стосунки Пекіна з Києвом та Вашингтоном

Сі Цзіньпін допомагає росії, але намагається не перетинати "червоні лінії"

Китайські державні компанії постачають в росію товари подвійного призначення, які можуть використовуватися в оборонній промисловості країни-агресора. Про це повідомило одне з найавторитетніших видань США Wall Street Journal з посиланням на отримані митні дані. За інформацією журналістів, військова підтримка росії з боку КНР повинна була стати темою для обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена у Пекін, який повинен був відбутись 5-6 лютого. Проте поїздку було скасовано через інцидент зі збиттям китайського аеростату, що увійшов у повітряний простір США.

"Телеграф" з'ясовував, які наслідки для Китаю може мати військова підтримка країни-терориста, і як на неї відреагує Україна.

Все таємне стає явним

Компрометуючі дані митних записів з російського пропускного пункту були передані американським журналістам некомерційною організацією C4ADS, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці. Згідно з отриманою інформацією, від початку повномасштабного вторгнення росія імпортувала десятки тисяч партій товарів подвійного призначення – продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування, – і більшість з них прибули з Китаю.

Зокрема, йдеться про поставки в рф навігаційного обладнання, засобів глушіння і деталей для винищувачів. Варто зазначити, що чимала частина санкцій, запроваджених проти країни-агресора після початку війни в Україні, мала на меті обмеження доступу росії до технологій, що можуть бути використані в оборонній промисловості. Так, під заборону для експорту в рф потрапили комп'ютерні чіпи, інфрачервоні камери та радіолокаційне обладнання.

Раніше в США попередили уряди Туреччини та ОАЕ щодо можливих наслідків через їхнє сприяння поставкам санкційних товарів в рф, пише Reuters. У ситуації з Китаєм організація подібної оборудки спрощується в рази, адже росія має спільний кордон з КНР, а це означає практично повну відсутність контролю за переміщенням товарів між державами. Дані про поставки можуть надходити лише від розвідки, але й вони не будуть достатньо вичерпними, пояснює військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Відстежити поставки товарів між державами майже неможливо

"Китай має ліцензію на виробництво багатьох зразків радянського озброєння. Якщо інформація підтвердиться, то фактично це можна розглядати як постачання в росію зброї. Враховуючи потенціал КНР, такі поставки є достатньо потужною підтримкою оборонного комплексу рф. Крім того, не слід забувати, що донорами озброєння для росії виступає Іран та країни Африки. Частково нівелювати ефект від економічних санкцій допомагає фінансове підживлення з боку таких країн, як Індія, уряд якої напряму закуповує російську нафту, попри ембарго. Деталі цих контрактів засекречені, тому про заявлену вартість енергоносіїв можна лише здогадуватись", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

За словами Олега Жданова, попри те, що Китай підтримав фінансові санкції проти рф, Сі Цзіньпін продовжуватиме використовувати свою підтримку росії в якості важеля впливу для тиску на США та зміцнення своїх позицій в переговорах із Заходом.

Дипломатична відповідь України та економічні наслідки з боку США

Якщо підозри про військову підтримку росії з боку Китаю знайдуть незаперечні підтвердження, це не стане великою несподіванкою для України. З початку повномасштабної війни КНР зайняла вкрай обережну позицію щодо російської агресії. Уряд країни не запроваджував власні санкції проти рф, але утримувався від публічного порушення вже введених обмежень з боку колективного Заходу, адже перетин встановлених "червоних ліній" загрожував би запровадженням санкцій проти самого Китаю.

Водночас офіційне оголошення нейтральної позиції щодо війни в Україні не завадило КНР не лише зберегти стосунки з росією, а й зміцнити їх, посилюючи "тіньову підтримку" свого молодшого партнера, пояснює голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Попри санкції, рф отримує суттєву підтримку від Китаю

"Це проявляється у поширенні пропаганди, що повторює російські наративи, у позиції КНР проти поставок Україні озброєння, у голосуванні Китаю проти резолюцій Генассамблеї ООН щодо захисту територіальної цілісності України, не говорячи вже про закупівлі у росії величезних обсягів нафти й газу. Таким чином, КНР підтримує рф на економічному, дипломатичному, а можливо й військовому рівні, що цілком вписується в укладений між ними договір про партнерство без обмежень. В таких умовах говорити про нейтральність Китаю не доводиться", — зазначає політик в коментарі "Телеграфу".

За словами Олександра Мережка, в ситуації з ймовірними поставками товарів подвійного призначення в рф очікувати швидкої реакції Заходу не варто — спочатку дані підозри повинні бути підкріплені беззаперечними доказами. Водночас Україна вже зараз могла б відреагувати на проросійську політику Китаю загалом.

"На сьогоднішній день між нашими державами укладений договір про стратегічне партнерство. Цілком очевидно, що у нинішній ситуації це неможливо, а отже, ця угода могла б бути розірвана. На додаток можна ставити питання про те, що Китай є загрозою національній безпеці України. Якщо інформація про військову підтримку рф підтвердиться, ми матимемо право ініціювати введення вторинних санкцій проти китайських компаній, які беруть участь в оборудках з агресором", — пояснив посадовець.

Підписання договору про партнерство без обмежень між рф та КНР за декілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну стало знаковою подією у зміцненні зв'язків між цими державами. Станом на сьогодні Китай глибоко інтегрований в економічну, геополітичну та військову систему рф, а кремль розглядає Сі Цзіньпіна як стратегічного союзника в боротьбі проти Заходу. Враховуючи це, інформація про військову підтримку росії з боку КНР, а також інцидент зі збиттям китайського розвідувального аеростату у повітряному просторі США можуть розглядатися як ланки одного ланцюжка і свідчити про підвищення градусу протистояння між Заходом та Китаєм.

Втім, за словами політичного аналітика Олексія Кочеткова, загострення конкуренції між Китаєм і США зростає постійно і є нормальним процесом. Визнавши одна одну стратегічними конкурентами, ці держави не є прямими ворогами, тому навіть ситуація з аеростатом не стане вагомою причиною для руйнації цих особливих відносин між ними. Експерт впевнений: якщо найближчим часом не станеться нічого екстраординарного, то зірваний візит Блінкена у Пекін стане єдиним наслідком цього інциденту.

США та КНР - стратегічні конкуренти, але не вороги

"Китай — дуже прагматична держава. Її уряд зажди оцінює ситуацію з точки зору "рентабельності". Доходи, отримані від офіційного постачання росії озброєння, ніколи не зрівняються з коштами, які КНР отримує від експорту товарів у США. Тому про відкриту співпрацю з рф мова йти не може. Безумовно, Китай буде підтримувати рф, але у пів сили — нелегально і не у тих обсягах, які могли б викликати справжнє обурення Заходу та втрату прибутків через санкції. Особливо тепер, коли на прикладі Ірану всьому світові було продемонстровано, що буває, якщо всерйоз роздратувати Захід", — зазначив експерт в коментарі "Телеграфу".