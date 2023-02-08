Перешкод нема: конгресмен США висловився про винищувачів F-16 для України

Українські військові впораються із західною технікою, упевнений член Конгресу США.

Поки президент США Джо Байден обіцяє Україні підтримку стільки, скільки необхідно, але опирається надсиланню винищувачів F-16, члени Конгресу продовжують лобіювати це питання. Дискусії тривають.

Про це "Телеграфу" розповів конгресмен Тім Волберг. Він вважає, що Україні потрібно надати все необхідне, включаючи ракети та винищувачі швидко, щоб зробити армію сильнішою.

Волберг упевнений, що українські пілоти навчаться керувати F-16 швидко. Конгресмен нагадав, що раніше були дискусії і про інші види озброєнь, наприклад, РСЗВ HIMARS, але вони вже давно на фронті. Закінчення війни — пріоритет, інакше з’являться інші прецеденти, наприклад, Тайвань. Волберг не може сказати чи можливі поставки винищувачів чи ні, але впевнений, що для цього перешкод немає.

"Не я ухвалюю це рішення, але ми маємо можливість доносити до президента думку про те, що в Україну має бути відправлено все, що допоможе швидко закінчити цю війну", — каже конгресмен. Він та інші доносять оточенню президента США та його радникам, що українці зможуть працювати з будь-якою західною технікою, як це було з HIMARS та очікується з Leopard 2. Волберг у цьому впевнений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден може приїхати до Польщі у річницю російського вторгнення. Рішення не є остаточним, але в США шукають спосіб продемонструвати світові підтримку України.

Додамо, що нашими союзниками оголошено про передачу Україні 441 танка, і це на 100 одиниць більше, аніж запитував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний восени минулого року, але на 300 одиниць менше, аніж актуально було б на сьогодні. Список наданий, і він гарантовано буде доповнюватися як кількістю постачальників, так і кількістю поставленої техніки.