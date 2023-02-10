"Нічого не виключаю, але": Макрон відмовив Україні у постачанні винищувачів. Поки що

У Франції прагнуть уникнути ймовірного загострення на фронті в Україні

Французський лідер Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд отримає необхідні винищувачі "найближчими тижнями". І це — навіть при умові, якщо всі європейські країни, котрі є союзниками Києва, погодяться щодо постачання подібної техніки. Позицію Заходу він пояснив після саміту Євросоюзу в Брюсселі, на якому президент України Володимир Зеленський закликав партнерів, зокрема Францію та Німеччину, допомагати ЗСУ активніше.

Заяву Макрона цитує видання France24. Одразу додамо, що у Європі все ще побоюються можливого загострення ситуації на фронті в Україні, якщо світ презентує Україні сучасні винищувачі. Про те, що росіяни уже почали наступати на Луганському напрямку, західні лідери, вочевидь, поки не чули.

На думку президента Франції, найближчим часом Європа не планує передавати Україні літаки-винищувачі.

"Я нічого не виключаю, але це не відповідає вимогам сьогодення", — зокрема зазначив він, виступаючи після саміту.

Водночас Еммануель Макрон підкреслив, що європейські союзники продовжать підтримувати Київ, в тому числі й технічно. Зокрема, планують передавати "більш корисну та швидшу" зброю. Очевидно, цим самим політик натякнув на регулярне постачання САУ Caesar, а також систему ППО MAMBA. Обіцяють також партнери і збільшити кількість боєприпасів.

Додамо, що на самому саміті Макрон нарешті заявив, що росія не може отримати перемогу у нинішній війні. На його думку, саме для цього Заходу треба консолідуватися і продовжувати надавати допомогу Україні.

Варто зазначити, що вельми прохолодно до ідеї надання авіаційної техніки ЗСУ відреагували й інші європейські лідери. При цьому США вже змінили свою думку щодо цього питання.