росія запам'ятає: Кулеба поділився багатообіцяючим прогнозом до річниці вторгнення в Україну

Розв'язання війни в Європі у 21 столітті не могло минутися росії

Менш ніж за два тижні — роковини російського вторгнення в Україну. До цього дня в ООН та світі головною темою 23 та 24 лютого стане саме цей акт агресії.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Війна за реальність" з Вадимом Карп‘яком. Виключенні росії з Радбезу ООН на ці дні очікувати не варто — на думку Кулеби цей процес затягнеться. Водночас у ці дні в Нью-Йорку, США "відбудуться великі події". Як розповів очільник МЗС — два дні присвятять виключно російській агресії та майбутній українській перемозі. Очікуються рішення по санкціях, зброї, політичні сигнали.

Події очікуються не лише в Нью-Йорку. "Світ працюватиме у правильному напрямку", — сказав Кулеба, додавши, що росія запам’ятає річницю повномасштабної агресії проти України. Раніше "Телеграф" розповідав, що американський президент Джо Байден на річницю вторгнення приїде до українських кордонів. В нього запланований візит до Польщі в рамках підтримки України. В США також повідомили, що очікують наступу ворога навесні і з цим пов'язані зміни в типі озброєнь, що передають Україні.