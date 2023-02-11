Сенатори, посли, конгресмени та церква: у Вашингтоні відбувся Український тиждень

Український тиждень у США був насичений низкою подій та зустрічей, присвячених нашій державі

У Вашингтоні з 31 січня по 4 лютого в рамках 71 Національного молитовного сніданку, вперше відбувся Український тиждень. На заходах за участі впливових американських політиків, конгресменів, сенаторів, послів, народних депутатів України, українських військових, обговорювали ще більшу допомогу Україні у боротьбі з агресією росіі та відновлення української держави після перемоги.

Детальніше про низку тематичних подій інформує "Телеграф". Додамо, що Тиждень розпочався великою прес-конференцією за участі співголів українського Кокусу в Палаті представників, конгресменів від обох партій Мерсі Каптур, Брайана Фітцпатріка, Майка Квіглі, співголови Республіканської партії в Сенаті, сенатора Роджера Уікера та співорганізатора Українського тижня у Вашингтоні, координатора Молитовних сніданків в Україні, народного депутата Павла Унгуряна VI-VIII скликань.

Крім того, був проведений Саміт релігійної свободи, учасниками якого стали представники Православної церкви України, греко-католицької та римо-католицької церков, протестантських церков та головний рабин України Яков дов Блайх. Головна тема — утиски та знищення церков, які здійснюють російські окупанти на тимчасово окупованих територіях.

Проводилося немало заходів

Вперше за всю історію Національних молитовних сніданків до нього долучився президент України Володимир Зеленський, який мав змогу виступити онлайн перед королем Йорданії, членами Конгресу, політиками, членами парламенту та міністрами з усього світу.

Українська делегація також брала участь у конференції в рамках бізнес-асоціації українсько-американської ділової Ради USUBC під головуванням її президента Моргана Вільямса.

На ній представники американського бізнесу та політики разом з народними депутатами України, представниками місцевого самоуправління, Ради міст України обговорювали відбудову України, залучення інвестицій в інфраструктуру, аграрний сектор, бізнес, житловий фонд та економіку задля подальшої підтримки нашої держави.

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В Українському домі при посольстві України в Америці пройшла конференція, присвячена травмам війни, в який взяли участь українські військові, що втратили кінцівки на фронті: Дмитро Фінашин, який має звання Героя України, Данііл Мельник та Андрій Собковський, сенатор Джеймс Ленкфорт, конгресмен Боб Маккуін.

Учасники конференції

Військові не бояться говорити про свої травми

У заходах, які проходили протягом тижня, зокрема, в Украінському молитовному сніданку, також прийняли участь пані посол України в США Оксана Маркарова, адмірал флоту США, перша жінка-капелан Конгресу Маргарет Гібен, дипломат та колишній посол США в Україні Джон Хербст, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, конгресмени та великі друзі України Гері Палмер, Роберт Адерхолт, Тім Уолберг та Джон Муленар.

Всі вони відзначали безпрецедентну сміливість української нації і важливість подальшої підтримки України — молитвами, допомогою та зброєю.

Виступає пані посол України в США Оксана Маркарова

Друг України, республіканець Гері Палмер

На фінальному гала-вечорі 4 лютого в одному з найбільш престижних залів Вашингтону — Музеї Біблії, зібралися представники української діаспори з усієї Америки та представники політичного істеблішменту, церков та гуманітарних організацій. Такі заходи, на думку організаторів, сприяють зміцненню украіно-американських відносин та посиленню допомоги Україні.

Як висновок: усі сторони домовились, що такі Українські тижні пройдуть в усіх американських Штатах і в кожному буде створено координаційний штаб підтримки України для об’єднання зусиль в боротьбі проти агресора. Такі заходи допоможуть доносити ще більше правди про велику сміливість українського народу.

Послухати про Україну прийшло немало американців

"Захід саме такого рівня, як Український тиждень був вперше проведений в Америці. Дві головні його події — це Саміт релігійної свободи та Національний молитовний сніданок. Але всього ми провели близько десятка потужних подій за цей тиждень. Організаторами виступила коаліція євангельських церков та українських і американських громад. Ми приєднались від руху Молитовних сніданків в Україні та платформи міжрегіонального партнерства тому що вважаємо, що нам треба ще більше посилювати Україно-американське партнерство", — зазначив Павло Унгурян.