Італія обіцяє не виступати проти поставок літаків Україні — але є "оригінальна" умова

Винищувачі виробляє Велика Британія, але відповідальність за військову допомогу несе колективний Захід

В Італії вкотре висловилися в підтримку варіанта передати Україні британські літаки-винищувачі. Слідом за прем'єркою Джорджею Мелоні таку заяву зробив і заступник очільника МЗС країни Едмондо Чіріеллі, додавши, що їхній уряд має одну вимогу для цілковитого схвалення. Вона вельми проста — Київ має використовувати отриману авіацію лише "в оборонних цілях".

Про це дипломат заявив в інтерв'ю виданню Il Messaggero. Зокрема, Чіріеллі запевнив, що при дотриманні обіцянок офіційний Рим підтримає ідею передати українській армії британські винищувачі, за які так турбується президент Володимир Зеленський.

"Якщо літаки використовуватимуться в оборонних цілях, ми не маємо заперечень. Інша справа, якщо вони використовуються для наступу на російську територію", — підкреслив Едмондо Чіріеллі.

Наразі ж Італія продовжує допомагати Україні будувати свій захист іншими способами.

Слід зазначити, що Італія — далеко не оригінальна в такому проханні. Раніше представники інших держав вимагали дотримання подібних принципів ведення війни перед постачанням інших видів зброї до України, зокрема ракет.

Додамо також і те, що передача винищувачів — загалом непроста справа. Готова допомагати авіацією і Польща, однак і у цієї країни є власні вимоги щодо цього питання. Щоправда, вони дещо відрізняються від позиції Рима.

Також "Телеграф" розповідав, що загалом відомо про британські "Тайфуни", отримати які були б не проти українські воїни.