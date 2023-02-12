Ризик захоплення Одеси: Резніков назвав причину, за якої росіяни могли б мати такий успіх

Підійти до Одеси з моря у росіян немає жодних шансів, переконаний міністр

Одеса, яка лишень "відійшла" від наслідків масштабного блекаута, може спати спокійно — ризику захоплення міста росіянами наразі немає. На думку очільника Міноборони Олексія Резнікова, ЗСУ вдалося гарантувати такі результати завдяки позбавленню росіян будь-яких переваг у акваторії Чорного моря.

Про це чиновник заявив на конференції в Одесі, повідомляє пресслужба ВМС ЗС України. Резніков підкреслив, що підійти з моря до одного із улюблених українських курортів окупанти просто не можуть.

"Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості", — зазначив міністр.

Зокрема, це вдалося завдяки успіху українського "Нептуна", який вказав крейсеру "Москва" всім відомий напрямок, попередньо прокладний кораблю нашими прикордонниками. До того ж, на ворога, який може посунути з моря, чекають протикорабельні комплекси "Гарпун". Саме тому росіяни не мають "жодних шансів підійти до Одеси з моря".

Стільки ж можливостей у них і щодо ймовірної атаки суходолом — початково їм буде потрібно подолати річку Дніпро, за яку їх відкинула після звільнення Херсона; пройти частину Херсонщини та Миколаївщину. Утім, цей план окупантам не вдався ще у перший рік війни.

Поки ж росіяни можуть плекати свої вологі мрії щодо захоплення усього півдня України, ЗСУ готуються до чергового контрнаступу. Зарубіжні ЗМІ вже прогнозують, яке місто може стати наступним у черзі на визволення.

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