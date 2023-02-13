Поки є можливість: посольство США закликало громадян терміново виїхати з росії

Ризики занадто високі, стверджують в посольстві

Війна росії проти України може спричинити "непередбачувані наслідки" для американців. Союзникам України можуть загрожувати переслідування, затримання, довільне застосування місцевого законодавства, проблеми з виїздом, обмеження можливостей допомоги від посольства та навіть призив до лав російських військових.

Сайт дипмісії США в росії випустив попередження про те, що американці, які подорожують або живуть в рф "мають негайно залишити країну". Серед небезпек — не лише можливість залишитися без підтримки з боку дипломатів, а й відмова у визнанні подвійного громадянства. Це може спричинити мобілізацію або призив на військову службу, а також перешкоди до виїзду з рф.

Громадянам США також нагадали, що можливості переказів коштів обмежені через санкції, а рейсів мало і часто недоступні. Вибиратися з росії рекомендують самостійно, адже можливості посольства обмежені.

Серед рекомендацій — також уникати будь-яких політичних і соціальних протестів, не фотографувати правоохоронців на них, не їздити до росії навіть для роботи чи волонтерства у неурядових чи релігійних організаціях. У дипломатичній місії також зазначають, що були випадки затримання, переслідування, порушення кримінальних справ проти американців, у тому числі тих, хто займається релігійною діяльністю.

Окремо зазначено, що поїздок до прикордонних районів з Україною треба уникати — Брянська, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області та Краснодарський край. Небажаним для візитів регіоном названо Північний Кавказ через загрозу тероризму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія намагається проводити інформаційно-пропагандистські операції проти західних країн. Їхня мета — знизити підтримку України та сповільнити передачу зброї.