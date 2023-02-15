У кожного своя мета: в ГУР розповіли, що співпрацюють із близьким оточенням путіна

Мало хто йде на співпрацю через дружні почуття до України, однак всі мають власні інтереси

Допоки путін намагається втілити в життя черговий божевільний план щодо нового наступу на Україну, представники його найближчого оточення серйозно співпрацюють із українською розвідкою. Як розповів представник ГУР Міноборони Андрій Черняк, українці послуговуються на війні всіма законними засобами, в тому числі й вербуванням російських політиків. Знайшлися і охочі до співпраці серед найближчого оточення російського диктатора.

Детальніше про це розвідник розповів в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida. За словами Черняка, більшість із цих своєрідних "шпигунів" на загал є відомими шанувальниками ідеї "великої росії", тож не здатні викликати підозри у невірності президенту чи співпраці з Україною.

Представник ГУР наголошує: у російському політикумі занадто багато людей, які не в захваті під повномасштабної війни з українцями. Саме тому вони погодилися на співпрацю із Києвом та наданням окремої інформації, яка допоможе швидше перемогти путіна.

"Мало хто робить це через дружні почуття до України чи через огиду до війни, — підкреслює Андрій Черняк. — Всі вони роблять це для власної вигоди, бо це в їхніх інтересах. Хтось — щоб врятувати своє життя, хтось — тому, що втрачає гроші".

На жаль, ці люди наразі не здатні повалити путінський режим, влаштувати переворот чи революцію. Однак вони чекають підходящого моменту — коли диктатор втратить владу, вони докладуть зусиль для його повного знищення.

За такого розкладу параноя путіна за своє життя виглядає не такою вже й перебільшеною. Однак наявність власного бронепоїзду для пересування росією все одно є вельми карикатурною. Як і знайдена журналістами особиста гілка залізниці, котру для російського лідера проклали таємно. Додамо, що лише поїзд міг обійтися володимиру путіну в мільярд рублів.