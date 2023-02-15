Цифра вражаюча: міністр оборони Британії розповів, скільки росіян воює в Україні

Потенційно боєздатність ворожого війська знижена вже відсотків на 40

Російський уряд міг зібрати для атаки на Україну близько 97 відсотків своєї армії. За даними глави Міноборони Бена Воллеса, саме така кількість ворожих військових може нині знаходитися в нашій державі. При цьому враховуються лише офіційні дані російського війська, без "одноразової піхоти" у вигляді бійців ПВК Вагнера, яку кремль регулярно залучає до бойових дій проти ЗСУ.

Таку інформацію із посиланням на виступ Воллеса передає BBC. Британській міністр підкреслив, що попри "величезну ціну, яку росія заплатила при вторгненні в Україну", особливих успіхів їй досягти не вдалося. Намагання пробити оборону української армії швидше нагадує "спробу просунутися", ніж справжнє просування.

"Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії знаходиться в Україні", — зазначив він.

Також, за його словами, потенційна боєздатність окупантів наразі знижена приблизно на 40%.

"Майже дві третини їхніх танків знищено або зламано, це безпосередньо впливає на безпеку Європи [очевидно, що у позитивному ключі — "Телеграф"]", — додав чиновник.

Слід додати, що за наявною у Воллеса інформацією загальний рівень виснаження, який має наразі армія рф, сягає майже рівня Першої світової війни. Похизуватися ж здобутками у росіян не виходить — вони здатні просуватися наразі лише на метри, а не кілометри.

Як зараз складається ситуація на фронті, пропонуємо дізнатися зі свіжого аналізу карт бойових дій, складених спеціалістами Інституту вивчення війни.

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