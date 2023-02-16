"Готовий воювати разом із росіянами": лукашенко зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Білоруський диктатор знову натякає на ймовірну ескалацію бойових дій

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що існує причина, за якої білоруси вступлять у відкриту війну з Україною на боці росії. Ба, більше: політик підкреслив, що і сам готовий бути серед тих, хто візьме у руки зброю. Показово, що таке посилення воєнної риторики лукашенка відбувається на фоні існуючої загрози вторгнення в Україну з території РБ.

Про заяву білоруського диктатора розповсюдили представники його пресслужби у Telegram-каналі "Пул Первого". Як зазначається, олександру лукашенку вкотре поставили запитання щодо ймовірної участі Білорусі у російсько-українській війні.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки випадку: якщо звідти [очевидно, з України. — Ред.] хоча б один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей", — підкреслив політик.

Також лукашенко пообіцяв "найбільш жорстку" відповідь у разі воєнної агресії проти РБ і натякнув, що "війна отримає зовсім інший характер".

Подібна заява політика може бути всього лише черговим красивим жестом у бік кремля, адже зроблена напередодні особистої зустрічі лукашенка із російським диктатором володимиром путіним.

Тим часом на території України вже можуть знаходитися представники білоруської армії. При цьому існує ймовірність, що це лише добровольці, а не представники регулярного війська. Безпосередньо ж офіцери і солдати армії РБ продовжують спільні навчання із російськими окупантами.