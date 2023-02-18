"Слід мислити нестандартно": у Польщі висловилися щодо вступу України в ЄС

На думку польського політика, Україна заслужила на певні преференції щодо євроінтеграції

Вступ України до Європейського Союзу має відбутися завдяки спеціальній — прискореній — процедурі. Такої думки притримується прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, обговорюючи питання української євроінтеграції у майбутньому. Цікаво, що подібні пропозиції прозвучали всього за кілька тижнів після проведення чергового саміту Україна-ЄС.

Своє бачення ситуації політик висловив під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає "Інтерфакс-Україна". За словами Моравецького, нинішня реальність вимагає нестандартних підходів до ситуації, адже все дуже швидко змінюється і потребує нових коректив.

"Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, із "нормальним чи майже нормальним процесом вступу". Слід мислити нестандартно. Ми живемо в поворотний момент історії, ми повинні змінити майже все в Європі", — стверджує Матеуш Моравецький.

На його думку, саме тому ЄС має створити для України новий процес, дозволивши їй пройти процедуру вступу за прискореним сценарієм. "Абсолютно новий" підхід до євроінтеграції цілком продемонструє Києву серйозність підтримки Заходу, вважає політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які основні висновки можна зробити із останнього саміту Україна-ЄС, в тому числі і щодо ймовірної дати вступу нашої держави у союз. Зазначимо, що результатом заходу стали пресконференція та спільний документ, де вперше зафіксували бажання України якнайшвидше почати перемовини щодо інтеграції.