БМП Marder та снаряди для Gepard: у Німеччині окреслили терміни постачання в Україну

Перші поставки будуть готові не раніше ніж через місяць, а частина взагалі — влітку

Німеччина постачає Україні зенітки Gepard, які добре зарекомендували себе проти дронів та боєприпаси до них, а також бойові машини піхоти Marder. Стали відомі терміни постачання такої важливої техніки та снарядів.

Як повідомляє CNN, виробник озброєнь Rheinmetall вважає, що перша партія "свіжих" боєприпасів для зенітного "танку" Gepard прийде до нашої країни влітку — до липня. Щоб забезпечити потрібне вироблення, довелося збільшити потужності вдвічі чи втричі. Однак є можливість збільшити ще одну зміну, якщо будуть необхідні контракти.

Щодо БМП Marder, то 20 штук будуть готові до відправки в Україну до кінця березня. Українські військові в Німеччині поки що продовжують навчання керуванню Marder і танками Leopard.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомляв, що до кінця березня також планується постачання Leopard 2A6. Він також зазначив, що техніка, яку надають Україні, буде доступна для заміни лише через 2—2,5 роки — саме стільки займає виробництво танка з нуля. Ремонт техніки проводитимуть спільно польські та німецькі промисловці. Україна також має шанс отримати першу версію танка Leopard, проте остаточна кількість невідома — частину машин може знадобитися розібрати заради ремонту.