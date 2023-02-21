Євросоюз прийняв важливе рішення щодо санкцій проти рф

Обмеження були встановлені країнами ЄС як відповідь на дії російської влади відносно українських територій

У Раді Євросоюзу вирішили одночасно продовжити дію окремих антиросійських санкцій. Попередньо вирішено, що обмеження лишатимуться в силі щонайменше до 24 лютого 2024 року. До такого кроку західні партнери вдалися на фоні підготовки до ухвалення ювілейного, десятого пакету санкцій проти кремля.

Про таке важливе рішення йдеться на сторінках Офіційного журналу Євросоюзу, який був опублікований 21 лютого. Рішення набере чинності наступного дня і стосуватиметься тих санкцій, які були запроваджені 23 лютого 2022-го. Як відомо, частину цих економічних обмежень прийняли через незаконні дії уряду рф – визнання "незалежними", окупацію чи анексію українських територій, тимчасово непідконтрольних Києву.

"Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії", — йдеться у оприлюдненому документі.

Також представники країн ЄС підкреслюють, що продовжують засуджувати поведінку російського уряду та сприймають її як грубе порушення міжнародного права. Обмеження, як уже згадувалось, планують продовжити щонайменше до 24 лютого 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого саме очікувати від десятого пакету антиросійських санкцій, над яким плідно працюють у Євросоюзі. Окремі рішення, здається, направлені на те, аби максимально повернути росіян у кам'яний вік.

Також ми писали, чи справді санкційні обмеження мають настільки серйозний вплив на росію.