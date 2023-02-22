путін не хоче переговорів: експосол США розповів про цілі росії і що потрібно, щоб зупинити війну

Навіть якщо український президент захоче припинити війну та піти на територіальні поступки, йому не дадуть цього зробити українці, вважає Салліван

Експосол США в росії Джон Салліван працював у країні-агресорі напередодні вторгнення в Україну. Він розповів про свої спроби говорити з російськими чиновниками, які не виходили за межі офіційних тез, а також дав свою оцінку тому, що потрібно зробити, щоб російський президент припинив війну.

На думку колишнього посла, озвученого ВВС, Володимир Путін повинен бути переконаний, що не зможе перемогти. До цього він "подвоюватиме" зусилля. Салліван не може оцінити, якими мають бути невдачі росії для досягнення точки.

Цілі путіна, на думку Саллівана — "прибрати уряд у Києві та підпорядкувати собі український народ". У широкому сенсі путін бачить своє завдання у створенні єдиної держави і він не заспокоїться поки що існує демократично обраний уряд у Києві "бо він вважає його загрозою росії та своєму баченню цієї більшої російської держави, яку він намагається створити".

Дипломат вважає, що у путіна є бачення своєї мети і "він не здасться так просто". Однак і українці не здадуться, вважає Салліван. Потрібно бути готовими до тривалої війни — на думку колишнього посла війна не закінчиться 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про велику промову путіна 21 лютого. У ній він повторив заїжджені тези про початок війни заходом і непереможність росії. Також російський президент знову задіяв погрози "ядерною палицею".