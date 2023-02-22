росію порвуть на частини: медвєдєв зробив несподіване зізнання про війну з Україною

У війні у медведєва, як завжди, винна не росія

Заступник глави радбезу рф дмитро медведєв вибухнув тирадою про виступи двох президентів: лідера США Джо Байдена і главу росії володимира путіна. Очікувано він підтримує тези російського диктатора і критикує позицію західного лідера, але привертає увагу викладене ним розуміння долі росії.

У своєму Telegram-каналі медведєв пише: якщо росія зупинить війну, не добившись перемоги — її не буде, "її порвуть на частини". При цьому відповідальність за закінчення війни він покладає не на свою країну, а на США, бо нібито припинення постачання зброї призведе до закінчення війни.

Він також стверджує, що слова Байдена про те, що коли українці перестануть захищатися, це буде кінцем України, є "рафінованою брехнею". У своїй промові він знову цитує основні тези російської пропаганди, що США та інші країни НАТО оголосили війну росії, а якщо "США хочуть поразки рф, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включаючи ядерну" і про непереможність росії. Не проминув медведєв пройтися й по особистих якостях Байдена, назвавши того дідом із "інтелектуальними можливостями, що слабшають".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джон Салліван, колишній посол США в росії висловився про те, як змусити путіна припинити війну. Він також окреслив головну мету ворога.