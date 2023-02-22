У рф палає від візиту Байдена до України: аналіз головних меседжів пропаганди кремля

Російські пропагандисти намагалися вигадати нові фейки, аби виправдати слабкість власного уряду

Неанонсований візит президента США Джозефа Байдена до Києва 20 лютого став величезною кісткою поперек горла російській пропаганді. Усі розмови про міць кремля, готовність вести війну із Заходом та інші вигадки про "великі перемоги" армії рф одразу ж стали нікчемними. Але росЗМІ все одно намагалися виправдати свою зарплатню. У Центрі стратегічної комунікації та інформаційної безпеки уже проаналізували свіжі публікації пропагандистів.

Байден побував у Києві насправді, а путін — лише у власних мріях

Приїзд Джо Байдена до України ввів путінських пропагандистів у стан шоку, після чого вони кинулися вигадувати нові небилиці. Зокрема, про те, що цей візит начебто "домовлений" із москвою, аби уникнути зайвої конфронтації. Росіяни називали повітряну тривогу, яка була оголошена через активність авіації в Білорусі, фейковою, а Байдена — "господарем", який приїхав перевірити "українських слуг".

Утім, жодні подібні вигадки не мають нічого близького до реальності. По-перше, пропагандисти не знали, як реагувати на приїзд Байдена, а отже, не мали початково заготованої методички. По-друге, якби домовленість із рф справді існувала, всі центральні медіа про це трубили б ще за тиждень до приїзду американського лідера в Київ. По-третє, ніякого оголошення не було, адже інформації про приїзд у кремлі справді не знали. Це ставить під питання роботу головних дипломатів країни 404.

Всі ці інформаційні провали добре показують загальну катастрофу у сфері державного управління рф. Водночас це дуже весело, адже жоден із провідних політиків росії, зокрема дмитро медведєв чи сам володимир путін не ризикнуть приїхати під час війни хоча б на тимчасово окупований Донбас. А Байден у Києві дав гарного дипломатичного ляпаса Кремлю.

До речі, в українській столиці путін востаннє був у липні 2013 року – на 1025-річчя Хрещення Русі. Однак уже тоді у його промові відчувалося загальне невдоволення Україною, хоча він і планував приїхати ще раз, вже 2015-го. Зрозуміло, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі це стало неможливим. Цілком можливо, що путін планував тріумфально проїхатися по Києву вже у 2022 році – у разі успішності "спецоперації". Україна все ще може йому це забезпечити, однак лише після капітуляції та, власне, у тюремній клітці.

Послання путіна федзборам не змінить ситуації на Донбасі

На 21 лютого у Путіна був запланований виступ перед членами федеральних зборів. Загальна істерика була величезною — зовнішня реклама, включаючи білборди і сітілайти, зворотній відлік на телебаченні за добу тощо. Попри те, що послання володимира путіна вважають можливою небезпекою — через імовірність оголошення у рф загальної мобілізації або інших політичних нюансів, цей захід все ж більше порівнюють із іншим, уже історичним. Мова про виступ Геббельса у Палаці спорту в Берліні 1943 року.

Тоді один із головних ідеологів нацизму запропонував залишити всі чвари до перемоги і проголосив кілько основних тез. По-перше, напад на СРСР був превентивним; по-друге, тільки Німеччина може побороти загрозу від більшовиків; по-третє, німців може врятувати лише загальна війна. Досить схоже на загальну риторику російської політики, отож і виступ путіна перед федеральними зборами цілком може стати чимось аналогічним до геббельсівського.

А тим часом, поки путін готував промову, на Донбасі ситуація у російських вояк стає дедалі гіршою. Як мінімум, про це свідчить, що у Білогорівці кадировським "штурмовикам" довелося щонайменше 30 разів атакувати лише одну (!) вулицю.

"Нашого просування недостатньо для перемоги – це не заняття якоїсь сопки чи балки. Перемоги досягаються проривом фронту… Просування є, але воно не для перемоги", — прокоментував нинішню ситуацію на фронті один із російських "воєнкорів" Владлен Татарський.

Відомий терорист "ДНР" Ігор Гіркін і зовсім вважає, що з нинішнім керівництвом Росія відверто програє війну, хоча початково і мала "добрі шанси" на перемогу.

Цілком логічною у цій ситуації є порада російському керівництву оголосити про капітуляцію під час звернення Путіна до Федзборів. Але, зрозуміло, що цього не станеться. Та імперія все одно сконає — її пропаганда уже починає битися в конвульсіях.