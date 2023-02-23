Сигнал не тільки путіну: Клімкін пояснив причину візиту Байдена в Київ

Своїм вчинком політик показав Україні, що Штати є найбільш відданим союзником Києва у цій війні

Робочий візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого став повною несподіванкою як для українців, так і представників інших світових держав. Серйозно підкосило це і російську аудиторію, яка "згоріла" від факту перебування американського лідера у столиці воюючої держави. На думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, своїм приїздом Байден зробив сигнал одразу чотирьом аудиторіям, і росіяни — лише одна із них.

Детальніше він пояснив в інтерв'ю OBOZREVATEL. Клімкін підкреслив, що натяки від Байдена різняться у своєму характері в залежності від того, хто аналізує ситуацію. Наприклад, по відношенню до російського диктатора володимира путіна це можливість залишити останнє слово за собою.

"Байден свідомо приїхав також напередодні його послання до федеральних зборів. Це теж аргумент, хоча й не головний, — говорить Павло Клімкін. — Він спланував свій візит до Польщі так, щоб мати можливість 21 лютого в другій половині дня говорити і, як то кажуть, забити цвях і добити цвях. Тобто виступити спочатку до промови Путіна, а потім ще після. Тобто Путін реально перебуває під тиском. На все, що б він не сказав, усе одно Байден заб’є останній цвях".

Також візитом у Київ Байден передав "вітання" європейським політикам, натякнувши, що Україну варто підтримувати і надалі — стільки часу, скільки знадобиться для перемоги над росією. Не обійшлося і без сигналу для Сполучених Штатів: таким чином політик вкотре утвердив своє президентське лідерство, показавши, що не боїться знаходитися в іншій країні навіть під час кровопролитної війни.

Але в першу чергу своїм приїздом Джо Байден виказав свою повагу до українського народу.

"Це символ підтримки напередодні річниці вторгнення. Це насправді дуже важливий символ, оскільки всі українці розуміють, що наразі Сполучені Штати – це наш союзник і партнер, друг номер один", — підкреслив ексміністр.

Нагадаємо, що після відвідин української столиці Байден відправився до Польщі, як і було попередньо заплановано. Згодом у Варшаві він виголосив важливу промову, у якій не забув велику увагу приділити саме Україні.

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