Передача винищувачів Україні: Кулеба готовий дати Заходу гарантії щодо росії

Іноземні партнери бояться створити літаками прецедент, що призведе до ескалації

Київ готовий надати гарантії західним партнерам, що винищувачі, яких потребує українська армія, не будуть використовуватися для ударів по території російської федерації. Про це говорить очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, підкреслюючи важливість отримання подібної допомоги на цьому етапі війни. Попри наявний оптимізм у Міноборони щодо ймовірної передачі літаків, питання й досі лишається не закритим.

Детальніше про це Кулеба говорив із журналістами SkyNews. Міністр заявив, що Україна потребує літаків, аби якомога відкинути російську армію за державні кордони. Це допоможе приблизити перемогу та загальне закінчення повномасштабної війни.

"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдавати ударів по росії на окупованих територіях України", — нагадав Дмитро Кулеба про всі попередні "подарунки" від західних партнерів.

На його переконання, так само буде і із винищувачами, які нададуть українським збройним силам достатньої переваги у повітряному просторі країни. При цьому влада готова давати гарантії: авіація буде використовуватися лише "для звільнення українських територій". Цим самим Кулеба підкреслив, що військові не збираються використовувати іноземні винищувачі для ударів по об'єктам на території рф.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що жодна із країн-союзників не погодилася віддати Україні новітні винищувачі. При цьому деякі урядовці погодилися розпочати підготовку українських пілотів, що підвищує шанси на успішність подібної угоди в майбутньому.

Також "Телеграф" писав, що в США радо підтримають будь-яку державу, яка вирішить віддати Києву літаки, зокрема F-16.