Дві країни посилили санкції проти росії, а ЄС не зміг прийняти новий пакет через Польщу

Поляки говорять, що не планують блокувати санкції, однак є причина, через яку процес затягується

Представники Євросоюзу не змогли ухвалити ювілейний, десятий, пакет антиросійських санкцій до 24 лютого, як обіцяли. Цікаво, що причиною стала позиція Польщі, яка частково "блокувала" стовідсоткове досягнення домовленостей по всіх економічних обмеженнях. Тим часом уряди Австралії та Нової Зеландії успішно посилили власний санкційний тиск на Москву.

Про проблеми із польським поглядом на новий пакет санкцій проти росії пише Politico. Як виявилося, наші найближчі сусіди незадоволені тим, що запропоновані обмеження стосовно імпорту синтетичного каучуку є вельми м'якими.

"Ми не блокуємо санкції, — підкреслив один із польських чиновників. — Ми просто хочемо, аби санкції мали сенс".

Інші пункти в санкційному пакеті були повністю узгодженими, заявляють у кулуарах Євросоюзу. Поки що відомо, що початково пропонувалося заборонити росії повністю займатися імпортом синтетичного каучуку. Аби трохи відрегулювати окремі пункти, пізніше з'явилася пропозиція щодо встановлення квоти на рівні 560 тисяч метричних тонн.

У Польщі ж стверджують, що така цифра перевищує навіть поточний імпорт. Саме тому на ранок 24 лютого запланована чергова зустріч послів країн-членів ЄС, на якій, імовірно, згоди щодо нового пакету санкцій все ж буде досягнуто.

Тим часом Австралія вже запровадила додаткові фінансові санкцій, а також заборонила поїздки 90 російським громадянам. Окремо було введено ще цільові фінансові обмеження стосовно 40 юридичних осіб. Під заборону потрапили міністри російського уряду, які відповідають за енергетику, промисловість, охорону здоров'я, освіту, працю тощо. Дісталося і концерну "Калашников", "Курганмашзаводу" і деяким іншим підприємствам.

Проти 87 росіян, серед яких є військові і політики, ввели додаткові санкції також і в Новій Зеландії. За даними очільниці МЗС Нани Махути, це один із "найбільших раундів" щодо обмежень проти Москви від новозеландців.

Раніше "Телеграф" детально пояснював, які саме санкції можуть бути введені Євросоюзом у новому пакеті обмежень. Крім того ми писали про те, що готує росії на економічному фронті американський уряд. Спойлер — росіянам, котрі люблять західну техніку, це навряд сподобається.