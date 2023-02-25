"Потрібно інше": Байден пояснив, чому відмовляє Києву у винищувачах F-16

У своєму рішенні американський президент опирається на оцінку американських військових

Президент США Джо Байден переконаний, що Україна поки не потребує сучасних винищувачів типу F-16, тому не збирається погоджувати передачу літаків. Питання лишається відкритим, однак наразі політик вважає, що українським військовим буде більш корисною інша зброя. Таку заяву Байден зробив у той час, коли стало відомо, що Польща готується розпочати навчання наших пілотів щодо управління іноземними літаками.

Більш детально свою позицію американський лідер пояснив в інтерв'ю ABC News. За словами Джо Байдена, наразі можливість відправки сучасних винищувачів Вашингтоном є неможливою. У своїй оцінці він спирається на думку американських військових, які не бачать "жодних підстав" для подібної допомоги у цей момент.

Байден підкреслив, що США продовжать підтримку українського народу і надаватимуть військову допомогу теж. Однак поки що поставки будуть обмежені попередніми запитами.

"Ми надсилаємо йому [Зеленському — ред.] те, що, на думку наших досвідчених військових, йому зараз більш потрібно. А потрібні йому танки, артилерія, засоби протиповітряної оборони, включаючи додаткові снаряди до HIMARS", — пояснив американський президент.

Все це озброєння, говорить Джо Байден, максимально акумулюється. Це має допомогти передати допомогу так, аби ЗСУ мали можливість отримати додаткові успіхи на фронті уже навесні і влітку цього року. Винищувачі ж поки, за словами політика, "Зеленському не потрібні".

Цікаво, що такі заяви президента США дещо відрізняються від попередніх оцінок Держепу. Так, в нещодавньому інтерв'ю заступниця очільника відомства Вікторія Нуланд заявила, що розмови щодо поставок винищувачів Україні вже ведуться.

"Телеграф" також писав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва надати Заходу гарантії щодо незастосування літаків на території рф.