росія може передати Ірану винищувачі: із чим це пов'язано

В Тегерані можуть чекати на "багатомільйонну допомогу" від російського уряду

Іран, який нещодавно частково потрапив під дію європейських санкцій, може сподіватися на отримання нових літаків-винищувачів від росії. На думку речника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, це пов'язане із тим, що іранський уряд посилює оборонну співпрацю із Москвою, а також надає зброю для використання у війні з Україною.

Про це пише Politico із посиланням на брифінг Кірбі. Чиновник у розмові із журналістами підкреслив, що взаємна допомога росії та Ірану є доведеним фактом. Зокрема, США мають дані щодо відправки іранських артилерійських і танкових снарядів до росії, яка відбулася ще у листопаді 2022. Очевидно, це було зроблено задля подальшого отримання військового обладнання від кремля.

"росія пропонувала безпрецедентну співпрацю в галузі обороні, зокрема щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони", — заявив Джон Кірбі.

За його словами, окрім винищувачів, в Тегерані можуть сподіватися на придбання ударних вертольотів, радарів, а також навчально-бойових літаків. Це все обійдеться Ірану в "мільярди доларів".

Щодо термінів передачі подібної зброї росіянами Ірану інформації опубліковано не було — Кірбі підкреслив, що цей момент йому обговорювати недозволено. Однак він підкреслив, що така тісна співпраця росіян та іранців може ускладнити не лише ситуацію в Україні, але й в інших країнах, зокрема на Близькому Сході.

Слід додати, що факт постачання росії іранських боєприпасів підтверджує і українська сторона. Зокрема, бійці ЗСУ вже змогли затрофеїти деякі боєприпаси і успішно застосовують їх проти окупантів.

Також "Телеграф" писав, що Іран міг продати Москві не тільки дрони-камікадзе, а й ударні безпілотники багаторазового використання.