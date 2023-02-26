На Україну чекає перемога і шлях в НАТО, на путіна — трибунал: топ-5 свіжих заяв президента Чехії

Новообраний чеський лідер сподівається, що скоро завітає в Київ із офіційним візитом

Січневі вибори в Чехії завершилися вельми позитивно для України — перемогу на них отримав відставний генерал НАТО Петр Павел. 61-річний політик, маючи чітку антивоєнну та проукраїнську позицію, вступає на посаду у вельми непростий період, коли у Східній Європі точиться кровопролитна війна. Однак це не заважає йому робити позитивні прогнози щодо майбутнього України та вельми очевидні — про невідворотність покарання за скоєне — для росії.

Днями чеський лідер дав розгорнуте інтерв'ю "Суспільному", в якому розповів про своє бачення нашої держави, ставлення до війни, а також спрогнозував те, що чекає на путіна і його оточення після української перемоги. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" вибрав найбільш цікаві моменти із розмови політика з журналістами.

Про Україну в НАТО

Петр Павел, безумовно, підтримує прийняття України до Північноатлантичного Альянсу. Звісно, для цього слід пройти певний шлях і відповідати основним принципам. Серед них політик називає спільні цінності, технічну сумісність, політичну волю всіх сторін та довгострокові інтереси. На думку Павла, Україна вже "виконала домашнє завдання" щодо технічної сумісності. Також ми співпадаємо із НАТО щодо цінностей та довгострокових інтересів.

Наразі, підкреслює він, є проблема щодо наявності військового конфлікту, адже якщо Україна стане членом Альянсу, це автоматично зробить інші країни учасниками протистояння з росією. Петр Павел говорить, що це може призвести навіть до ядерної війни, що є дуже небажаним результатом.

"Нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО, — говорить чеський лідер. — І на цьому етапі я б підтримав його, оскільки вважаю, Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО — за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни".

Також він підкреслив, що НАТО ніколи не представляла загрози для росії попри засилля подібних тез серед кремлівської пропаганди. Вступ же України до союзу Павел вважає чудовим варіантом посилення безпеки і стабільності Європи.

Про поведінку росії

За словами політика, росія довгі роки погрожувала НАТО ескалацією конфлікту. Це пов'язано із особливістю кремлівської доктрини та принципом "ескалація для деескалації".

"Тому можна було очікувати, що рф буде нагнітати ситуацію погрозами застосування ядерної зброї, погрозами відповісти військовими засобами на будь-яку збройну підтримку тим країнам, які її надали, — пояснює Петр Павел. — Це означає пряму загрозу для країн Балтії, для Польщі та інших. Гадаю, для НАТО потрібен більш рішучий підхід та вказування на те, що ми не порушуємо міжнародне право".

Петр Павел підтримує українців

Про відмову від російського газу

Слід зазначити, що Чехія стала однією із найперших країн, хто повністю зміг відмовитися від імпорту російського газу. Петр Павел називає це одним із найпомітніших наслідків агресії рф для його держави.

"Цього року ми позбулися залежності від енергоносіїв росії з понад 90% до нуля. І повернутися до ситуації, яка була до війни, буде складно. Це може бути колись у майбутньому — знову почнуться якісь переговори про постачання російського газу. Але зараз я не бачу шансів повернутися до довоєнної ситуації", — говорить політик.

Про майбутнє рф

Майбутнє російської федерації Петр Павел оцінює з точки зору того, у якому стані країна-агресор закінчить нинішню війну. Не виключено, що після падіння режиму путіна всередині рф виникнути "різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу".

"Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за путіна. Важко вгадати, однак вважаю, рф буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в їх економіці та суспільстві. Тож з такою реальністю доведеться жити. І тому для всіх нас важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як нам бути з різними варіантами", — попереджає колишній генерал НАТО.

Говорити про поліпшення відносин із росією наразі неможливо — аж до моменту, поки в кремлі не зрозуміють, що виграти війну не зможуть. Однак поки в Москві зациклені на тому, що перекладають власну провину щодо розв'язання конфлікту на Захід, говорить Петр Павел.

"Вони не бачать жодної помилки зі свого боку, — підкреслює політик. — Коли я кажу "вони", маю на увазі не лише керівництво росії, але й переважну більшість росіян, яка переконана, що вони є останньою святинею християнських цінностей і повинні захистити їх від декадентського Заходу. Це дивна установка для будь-яких відносин".

Втім, попри будь-які сценарії розвитку ситуації в майбутньому Павел підтримує створення трибуналу з воєнних злочинів для росії, аби винних можна було притягти до відповідальності і покарати. За словами президента Чехії, він пишається, що його країна є однією із ініціаторок цього процесу.

Про візит до України

Про бажання завітати в Україну Петр Павел говорив майже одразу після своєї перемоги. Початково журналісти повідомляли, що це може статися не раніше кінця березня. Тепер же політик безпосередньо озвучив бачення ситуації.

"Коли я в Мюнхені зустрічався з главою українського парламенту, сказав, що готовий відвідати Україну на ранньому етапі свого президентства. Але, звісно, в Україні війна і в Києві досить насичене життя. Тож я залишив би можливість за українською стороною пропонувати дату візиту. Я зараз гнучкіший, ніж президент Зеленський", — підкреслив він.

В будь-якому разі візиту політика такого рівня в Україні завжди будуть раді. Тим більше, що він має настільки яскраву проукраїнську позицію. А більшість українок і зовсім визнали його своїм новим "крашем", незважаючи на вельми поважний вік. Дехто порівнює Петра Павла із персонажами голівудських фільмів.