Чіткий сигнал путіну: одразу три країни НАТО можуть провести маневри біля кордонів України

Такий крок міг бути сигналом не лише для росії

Країни НАТО — США, Німеччина та Польща можуть відповісти на загрозу зі сходу з боку росії, провівши спільні військові маневри в Польщі. Такий варіант розглядається.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє DW. Додаткові подробиці про тип та характер навчань не наводяться.

Пісторіус сказав, що військові маневри в країні, яка межує з Україною, були б чітким сигналом як іншим країнам НАТО, так і російському голові Володимиру Путіну. Міністр заявив, що Альянс не настільки слабкий, як раніше був упевнений путін і організація посилилася і згуртувалася порівняно з попереднім роком.

Бачити як Німеччина, яка є найважливішим членом НАТО і як важливий партнер в особі США з іншого боку Атлантики, виконують свої оборонні зобов’язання важливо для країн Східної Європи, серед яких Польща, країни Балтії, Словаччина та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна хоч поки що не вступає до НАТО, але може підписати договір про зближення. Попередньо такий крок запропонували найбільші європейські члени організації — Німеччина, Франція, Британія. Членство України в НАТО може розглядатися після закінчення війни, вважає новий чеський лідер Петро Павло. Він також наголосив на тому, що НАТО ніколи не загрожувала росії.