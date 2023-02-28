"Не пам'ятаю такого": нардеп, який воює у ЗСУ, розчарував любителів "зради"

Бахмут продовжує бути незламною фортецею українського Донбасу

Бахмут Донецької області є вже легендою повномасштабної війни з росією, адже ворог робить все, аби захопити це місто. Однак ЗСУ продовжують оборону, і про ймовірний відступ мова не йде. Народний депутат Роман Костенко, який теж нині несе службу в армії, говорить, що рішення залишитися в Бахмуті належало винятково військовому, а не політичному керівництву держави.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". За словами політика, наразі захист Бахмута є військовою потребою, адже забезпечує захист інших міст Донецької області. Також він нагадує, що за час повномасштабної агресії рф було чимало моментів, які здавали безвихідними ЗСУ, однак наші військові отримували можливість повернути ситуацію на власну користь.

"Ми розуміємо, що від Бахмута залежать й інші населені пункти, які знаходяться за ним — Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ. І ми розумієм, що здача Бахмута перенесе ближче ці бойові дії і все одно битися доведеться, — говорить Роман Костенко. — Не буде такого, що віддали Бахмут і все, на цьому війна закінчилася, будемо відпочивати. Ні, бої будуть продовжені".

Карта боїв за Бахмут на 28.02.2023

Нардеп переконаний, що рішення щодо продовження оборони Бахмута було прийняте військовим керівництвом, і всі командири підрозділів ЗСУ це розуміють. Це не відміняє того, що дехто вважає за краще відступити на більш вигідні позиції. Однак є й інші воїни, які підтримують таку ситуацію, мовляв, це допоможе нанести ворогу максимальних втрат, а пізніше — просунутися вглиб фронту.

"Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, щоб у нас приймали політичні рішення на війні, які б стосувалися поля бою. Це війська потреба, і ми розуміємо, що, по-перше, Бахмут — наша територія, по-друге, Бахмут ще не оточений, — підкреслює Костенко. — А якщо ми будемо кожне місто лише при загрозі оточення здавати — ми так багато чого можемо віддати. Ми маємо боротися до кінця і витискати все, що можемо".

Нагадаємо, що раніше це питання також коментував і президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що оборона Бахмута лишається вельми важливою з військової точки зору, адже місто фактично стало фортецею і захистом для багатьох інших населених пунктів.

"Телеграф" також розповідав, що про нинішні бої за Бахмут думають самі українські захисники. Наш кореспондент Ян Доброносов побував на позиціях поблизу легендарного міста і поспілкувався з представниками одного із підрозділів ЗСУ. У розмові поговорили про страхи, порання та, звісно ж, величезну віру в перемогу України.