США застерегли Китай від фатальної помилки: чи наважиться Сі Цзіньпін надати путіну летальну зброю

За даними американских спецслужб, КНР може піти на постачання військової допомоги росії

Уряд Китаю всерйоз розглядає можливість передачі росії летальної зброї для війни проти України. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю CBS News. Попри те, що дане рішення поки що не ухвалено, в Держдепартаменті США вже попередили уряд Китаю про "жахливі і трагічні наслідки" підтримки країни-агресора, пише Укрінформ. Градус напруги навколо ситуації підвищується офіційним візитом самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка в Китай, де 2 березня лідери держав планують підписати великий пакет документів "з розвитку відносин у ключових сферах".

"Телеграф" з'ясовував, на що може піти КНР, аби не допустити програшу росії у війні, і як це вплине на військову підтримку України з боку Заходу.

Програш росії у війні стане політичною поразкою для Сі Цзіньпіна

Інформація про надання Китаєм військової підтримки росії неодноразово з'являлася на шпальтах світових ЗМІ. Щоправда, раніше мова йшла про приховану передачу країні-агресору товарів подвійного призначення — навігаційного обладнання, засобів глушіння і деталей для винищувачів. Тепер, за даними ЦРУ, уряд КНР всерйоз розглядає можливість надання росії летального озброєння.

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання (Росії – прим. Ред.) летальної зброї. Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", – заявив глава розвідувального управління США.

За словами Вільяма Бернса, наразі немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом путіна в Україні та розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Посадовець вважає, що президент Китаю "багато в чому був збентежений і протверезів через побачене".

Реагуючи на ймовірну підготовку до оборудки між КНР та рф, у Держдепартаменті США заявили, що надання росії будь-якої летальної допомоги було б кроком із потенційно жахливими та трагічними наслідками, насамперед, для народу України.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс

Крім того, за словами спікера Держдепартаменту США Неда Прайса, китайцям довелося б відповідати, чому, проголошуючи нейтралітет щодо війни в Україні, Пекін підтримує москву політично, дипломатично, а також на рівні риторики.

"Все це питання, на які має відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, у цьому жорстокому територіальному завоюванні", — сказав Прайс.

Особливого цинізму позиції КНР додає нещодавня публікація "мирного плану" по врегулюванню "української кризи" від МЗС Китаю. Зокрема, поставляючи в рф деталі для винищувачів та роздумуючи над передачею агресору летальної зброї, Сі Цзіньпін пропонує Україні "припинити бойові дії" та відмовитись від менталітету "холодної війни", натякаючи на нерозширення будь-яких військових блоків, в тому числі — НАТО.

Тим часом, з офіційним візитом у Китай прибув самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Очікується, що за результатами зустрічі диктатора з Сі Цзіньпіном буде підписано великий пакет документів з "розвитку відносин у ключових сферах".

Лукашенко прибув у Китай

Не виключено, що під час цих перемовин лідери держав можуть домовитись про поставки китайського озброєння в рф через білорусь. Таким чином, КНР вдасться уникнути західних санкцій за пряму військову підтримку країни-агресора, повідомляють CNN і The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у розвідці США.

За інформацією журналістів, між москвою та Пекіном вже ведуться переговори щодо об'ємів на шляхів поставок в рф бойових безпілотників, зброї, а також 122-мм та 152-мм артилерійських снарядів. Повідомляється, що російські та китайські офіційні особи розробили план відправки безпілотників за підробленими відвантажувальними документами.

Глава Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко впевнений: Україні не слід нехтувати попередженнями з боку американської розвідки, адже раніше подібна інформація від наших союзників підтверджувалася. Посадовець зазначає: якщо представник ЦРУ робить таку заяву, значить, вона обгрунтована.

"Особливо це стосується Китаю, позиція якого щодо війни в Україні ніколи не була нейтральною. Голосування КНР проти резолюцій Генасамблеї ООН, направлених на збереження територіальної цілісності України, це підтверджує. Для КНР росія є молодшим партнером, причому, згідно укладеному напередодні війни договору, це партнерство без обмежень. Китай дуже зацікавлений в ресурсах росії, а також у її ринку. Якщо путін програє на полі бою, це буде програш КНР не лише в економічному сенсі, а й у політичному та ідеологічному, адже ці дві держави є ядром авторитарної коаліції, що протистоїть демократичному світу", — каже Олександр Мережко в коментарі "Телеграфу".

Захід не пробачить Китаю перетину "червоних ліній"

Передача росії летальної зброї стане перетином "червоних ліній", встановлених Заходом у стосунках з Китаєм. Про це заявив президент США Джозеф Байден в інтерв'ю ABC News. За словами американського лідера, він не очікує, що КНР піде на цей крок після всіх застережень, проте, якщо це все ж станеться, Штати дадуть відповідь.

"Ми відповімо. Я не очікую…великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї росії. Це була б та сама межа… Іншими словами, ми наклали б суворі санкції на будь-кого, хто це зробив (надавши РФ зброю – ред.)", — заявив Байден.

Сам факт оприлюднення американською розвідкою інформації щодо ймовірної військової співпраці Сі Цзіньпіна та володимира путіна вже є превентивним стримуючим заходом, вважає Олександр Мережко. За словами українського посадовця, в Штатах розуміють: чим гіршим буде положення росії на полі бою, тим більш вірогідною ставатиме військова підтримка з боку Китаю.

"Безумовно, ця допомога буде прихованою, адже якщо Цзіньпін надаватиме пряму військову підтримку державі-агресору, що вчиняє геноцид українського народу, це сильно вдарить по репутації Китаю та остаточно зруйнує статус "миротворця", який він намагається собі присвоїти", — каже політик.

Зробивши дану помилку, окрім репутаційних втрат, КНР зазнає й катастрофічних збитків. Насамперед йдеться про наслідки санкцій з боку Заходу. Економіка Китаю критично залежна від доступу до американського та європейського ринків, що підтверджується величезними обсягами торгівлі між партнерами. Різке зниження фінансових надходжень стане серйозним ударом по бюджету держави.

Оцінка ризиків для України

Отримання окупаційними військами рф летальної зброї з Китаю могло б суттєво посилити військовий потенціал російської армії, адже КНР має потужний оборонний комплекс. За словами члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, оборонні підприємства Китаю активно працюють над виготовленням необхідних обсягів озброєння.

"З огляду на кількісний та якісний склад китайської армії, ці показники досить високі. Проте ймовірність поставок цієї зброї в росію на даний момент і у найближчій перспективі вкрай низькі. Поки що заяви китайських лідерів не дають приводів вважати, що їхній, хоч і проросійський, та все ж нейтралітет перейде у пряму військову допомогу російській федерації. Сьогодні у прийнятті подібних рішень КНР керується у першу чергу своїми економічними інтересами", — каже політик в коментарі "Телеграфу".

Інтереси Китаю для Цзіньпіна стоять на першому місці

Крім того, Веніславський не вбачає прихованих мотивів й у зустрічі лукашенка з Сі Цзіньпіном. За словами нардепа, ця поїздка ймовірніше пов'язана з переслідуванням особистих інтересів президента білорусі. Зокрема, лукашенко намагається убезпечити себе, зберегти статус кво і не дати путіну втягнути себе у війну проти України.

"Аналізуючи останні заяви президента Білорусі, можна зрозуміти, що лукашенко став більш тверезо давати оцінку діям росії", — зазначає Веніславський.

У тому, що раптове зближення лідерів диктаторських режимів не є чимось фатальним та непереборним для України, впевнений і Олександр Мережко. Нардеп зазначає: посилення західної військової допомоги Україні буде відбуватися безвідносно налагодження військово-технічної підтримки рф з боку Китаю. Проте, якщо КНР дійсно піде на такий крок, наші союзники прискорять процеси надання Україні зброї, в тому числі — номенклатури, про поставки якої раніше не йшлося.