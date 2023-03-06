росія боїться купувати балістичні ракети у Ірану: у США назвали причину

Запаси власних боєприпасів у росії стрімко скорочуються

Влада росії поки сумнівається у купівлі балістичних ракет у Ірану. У Кремлі побоюються, що у відповідь на це США можуть передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на посла США в НАТО Джуліану Сміт. Радіус ураження американських ракет сягає 300 км.

В Америці вважають відносини між росією та Іраном "надзвичайно тривожними". США мають намір і надалі посилати посібникам росії сигнали про небезпеку.

"Ця ситуація, вочевидь, хвилює всіх нас. Це тема розмов в Альянсі. І ми продовжуватимемо посилати Ірану сигнали про небезпеку надання росії матеріальної підтримки в її атаках і війні всередині України", — сказала Джуліана Сміт.

Також посол США в НАТО нагадала, що такі застереження відповідають діям союзників на початку російського вторгнення до України. Вони оприлюднили велику кількість секретних розвідувальних даних, намагаючись стримати росію та її союзників. Водночас думка окупантів щодо балістичних ракет з Ірану може змінитись через дефіцит власних боєприпасів, які вже скоротилися вдвічі.

"Росіяни перебувають у жахливій ситуації. Їм потрібні ракети", — сказав у коментарі FT один європейський чиновник.

Також відомо, що завдяки російським технологіям, які були надані Ірану в 90-х роках, країна змогла створити найбільший запас балістичних ракет на Близькому Сході.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран збільшив можливості виготовлення ядерної зброї. Кількість радіоактивної речовини, необхідної для виготовлення атомної бомби, збільшилася втричі лише за кілька місяців.