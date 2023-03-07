"Є невидима рука": Китай зробив нову заяву щодо війни в Україні

Пекін, як відомо, відмовився офіційно визнати росією агресором, котрий напав на суверенну державу

У Китаї вважають, що Захід винен у "розпалюванні вогню" війни росії проти України. На це, за словами нового міністра закордонних справ КНР Цінь Ганя, впливає регулярне збільшення поставок зброї Києву, а також відмова від "мирного плану", представленого Китаєм. Нагадаємо, що мирні пропозиції китайських політиків попри невдоволення США та інших країн, сподобалися Москві.

Детальніше про це повідомляє Sky News із посиланням на пресконференцію очільника МЗС Китаю. Цінь Гань підкреслив, що всі намагання звести військове протистояння в Україні до мирних переговорів регулярно "підриваються". Саме тому в Пекіні переконані, що на війну має вплив "третя сторона".

"Схоже, існує невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту і використовує "українську кризу" для обслуговування певного геополітичного порядку денного", — заявив дипломат.

Також він додав, що Китай виступає за якомога швидший початок мирних переговорів, а також закликав поважати "законні безпекові інтереси всіх сторін".

Окремо Цінь Гань додав, що Китай продовжить розвивати співпрацю із російською федерацією. Зокрема, це планують зробити через те, що "світ стає все більш турбулентним". Міністр також нагадав, що диктатор володимир путін і голова КНР Сі Цзіньпін уже давно тісно взаємодіють, що дозволяє двом державам ефективно розвиватися, впливаючи одна на одну.

Також Гань уже прокоментував заклики США до Китая щодо відмови від постачання росії озброєння. На думку китайського дипломата, у такі речі представники інших держав втручатися не повинні. Тим більше, коли у Вашингтоні регулярно допомагають зброєю Тайвань. Як відомо, в КНР Тайвань вважають своєю територією.

"Телеграф" також писав, що на 2023 рік Китай значно збільшив оборонний бюджет. Це вже втретє за останні роки, коли ця країна посилює видатки на свою армію.