"Нас цим не зламати": в Офісі президента відреагували на нічну атаку окупантів

На думку очільника ОП, жодні обстріли не завадять українцям очистити свою землю від загарбників

В Офісі президента відреагували на чергову масовану ракетну атаку по Україні, яка відбулася в ніч проти 9 березня. Глава відомства Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Головною ж задачею ворога він назвав спроби позбавити українців регулярного електропостачання.

Про це він написав в особистому Telegram-каналі. Зазначимо, що свою оцінку ситуації він надав уже після того, як по регіонах почали звучати сигнали про відбій повітряної тривоги.

"Терористи роблять свої максимальні зусилля, щоб позбавити нас світла. Вони продовжують терор мирних людей. Але вони ніяк не можуть зрозуміти, що після того, що ми вже пройшли, нас цим не зламати", — зазначив Єрмак.

Також він додав, що попри всі обставини та спроби ворога нас загальмувати, українці все одно продовжать рухатися до виконання основної мети. Нею він вважає "очищення української землі від російського непотребу".

До речі, вночі Андрій Єрмак публікував заклик до українців щодо необхідності не ігнорувати сигнал тривоги.

Всі деталі щодо нічної атаки ворога ви можете знайти в нашому текстовому онлайні: Ніч ракетного обстрілу — по Україні прогриміли десятки вибухів, є прильоти: подробиці і фото.

Також "Телеграф" писав про те, що відомо про вибухи в Києві, які пролунали вже ближче до сьомої ранку.