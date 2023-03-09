Протести не дадуть нічого: Ілля Пономарьов пояснив, що потрібно противникам путіна в росії

Першими на мітинги мають вийти озброєні люди, після чого до них приєднаються й інші росіяни

Беззбройні мітинги в росії нічого не змінять — силовики розженуть будь-яку кількість демонстрантів. Щоб повалити владу в країні опозиції, потрібно роздати зброю.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів екс-депутат держдуми росії та опозиціонер Ілля Пономарьов. За його словами, росіяни вже знають, що їхні протести марні, тому й не прагнуть нічого робити.

Відповідно до російського законодавства, саме ст. 31 Конституції, громадяни можуть збиратися без лімітування кількості учасників мітингів. Але навіть якщо на Червону площу вийде мільйон протестувальників, їх швидко придушать силовики. Самі росіяни розуміють, що їхні протести марні, але якщо роздати їм зброю, тоді може щось змінитися.

"Вони не зроблять нічого, і все це чудово розуміють. Перше, що необхідно зробити — роздати людям зброю. Тоді вони вийдуть. А без цього не вийдуть. Тому спочатку має виникнути в Москві озброєний підрозділ, а тоді до нього приєднаються люди, що виходять. А просто виходити, щоб їх кийками розігнали, пов’язали і кинули до в’язниці, то на даний момент уже люди точно знають, що це ні до чого не призводить. Тому вони й не виходять", — розповів колишній депутат.

До речі, мітинг у Хабаровську проти мобілізації на Кавказі так і не дав своїх плодів. Хоч людей і не розганяли поліцейські протягом кількох місяців, свого росіяни так і не досягли.

"У Хабаровську вони ж нічого і не досягли. Це якраз є додатковою ілюстрацією. У соціологів є термін — "Синдром вивченої безпорадності". Тобто люди знають, що вони виходять і нічого не відбувається. Ось це є основною проблемою. Саме тому я і говорю, що питання збройного опору (у росії. — авт.) є ключовим", — резюмував Ілля Пономарьов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на протестах у Грузії співали гімн України та перевертали поліцейські машини. Причина мітингів — закон про "іноагентів" за прикладом росії.