Українську делегацію та Абрамовича на переговорах із росією охороняв спецназ Польщі: розкрито подробиці

Українська делегація не знала, чи може розраховувати на своє повернення до України після переговорів у цілості та неушкодженості

Олігарха Романа Абрамовича, який виступав посередником у переговорах між росією та Україною, охороняли бійці польського спецназу. Також вони гарантували безпеку української делегації на переговорах у Білорусі, що проходили у березні минулого року у Бресті.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna із посиланням на власні джерела. В охороні було задіяно бійців військової частини "Коммандос".

Відомо, що українська делегація була доставлена до Білорусі вертольотом S-70i Black Hawk, який належить авіаційній групі військової частини GROM. Голову Міноборони Олексія Резнікова та інших учасників делегації охороняли оператори військової частини "Коммандос" із Люблінця. До речі, бійці співпрацювали з українським спецназом задовго до початку повномасштабного вторгнення.

За переліт з Польщі до Білорусі відповідали особисто тодішній глава канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик та заступник голови МЗС Марчін Пшидач. А польоти на переговори української делегації та російського олігарха Романа Абрамовича курирував тодішній міністр у канцелярії президента Польщі Якуб Кумох. Він вільно володів турецькою мовою та був деякий час послом Польщі у Туреччині.

"На початку березня не було зрозуміло, чи можуть українці, які летіли на переговори до Білорусі, бути впевненими у своєму поверненні. Польська служба безпеки дала певні гарантії, що вони повернуться неушкодженими", — розповів у коментарі DGP один із учасників тих подій на умовах анонімності..

Військові, які брали участь у цих польотах, підтвердили цю інформацію. За їхніми словами, під час операції заздалегідь прорахували ризики негативних інцидентів, у тому числі й ризики для солдатів з країни-члена НАТО.

Польща сподівалася, що тільки-но представники росії побачать силу опору українців та готовність інших країн допомагати Україні, то пом’якшать свою риторику і говоритимуть "по-справжньому". Однак після першого ж раунду переговорів зрозуміли, що це була ілюзія.

Джерела польського видання розповіли, що під час переговорів у Бресті росія всерйоз пропонувала Україні капітулювати. Але глава Міноборони Олексій Резніков послав російських делегатів слідом за російським військовим кораблем.

"Користь полягала в тому, що делегації інформували нас про ситуацію на фронтах. Крім того, в результаті цих переговорів з’явилися контакти Абрамовича, які згодом допомогли в обміні військовополонених з "Азовсталі" на росіян. Сам він, ймовірно, боровся за своє життя. Він хотів залишитися на Заході і в той же час не наражати себе на небезпеку перед путіним", — додав співрозмовник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Роман Абрамович передасть Україні гроші від продажу футбольного клубу "Челсі". Гроші будуть передані до спеціального фонду після того, як це схвалять до ЄС.