Україна отримає від Ізраїлю довгоочікувану зброю — Axios

Ізраїльські політики переглянули свої погляди на російсько-українську війну

Лютневий візит делегації Ізраїлю до Києва продовжує давати свої плоди. Зокрема, і щодо військової співпраці двох країн — в Ізраїлі погодилися схвалити ліцензії для експорту своїх систем боротьби із БПЛА. Це відкриє можливості для продажу такого озброєння Україні.

Детальніше про це повідомляє Axios. Як розповіли співрозмовники видання, погодження ліцензій відбулося ще в лютому. Займалися цим питанням очільник МЗС Елі Коен і міністр оборони Йоав Галлант.

Можливість постачати Україні зброю отримали поки лише дві ізраїльські компанії — Elbit та Rafael. Це перший прецедент, коли Ізраїль відкрито допомагає ЗСУ озброєнням. Не виключено, що таким чином наші союзники хочуть перевірити дієвість власних розробок проти іранських дронів. Нагадаємо, що такі "пташки" часто використовуються ворогом, особливо під час масованих атак.

Українську сторону про схвалення ліцензій також поінформували у лютому, під час того самого візиту ізраїльської делегації. Однак даних про підписання угоди між країнами поки немає.

Системи, які може придбати Київ, базуються на засобах електронної боротьби, котрі допомагають визначати, блокувати і зрештою збивати дрони. Радіус дії такого озброєння — близько 40 кілометрів. Журналісти Axios зазначають, що подібну зброю українці могли б розташувати поблизу об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури, аби забезпечити кращу роботу засобів ППО.

В Ізраїлі переконані, що подібні зміни у політиці ставлення до російсько-української війни не є значними. Схвалені ліцензії стосуються зброї оборонного характеру, тож у атаках на російських військових країну не зможуть звинуватити.

Зазначимо, що це не єдина обіцяна допомога від Ізраїлю. Також Київ може отримати системи раннього сповіщення про повітряну небезпеку, яка допоможе краще відрегулювати систему протиповітряної оборони.