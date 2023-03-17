Слідом за Польщею: уряд ще однієї країни погодив передачу літаків МіГ-29 Києву

Словаки хочуть таким чином забезпечити собі захист від російської агресії

Словацький уряд прийняв рішення передати радянські винищувачі МіГ-29 Україні. Всього планується надати 13 літаків, про які всіх західних союзників раніше просив президент Володимир Зеленський та інші представники української влади. Зазначимо, що це сталося після того, як аналогічну заяву зробили в Польщі.

Про готовність надати подібну військову допомогу у своєму Twitter повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер. Він говорить, що його країна робить все можливе, аби підтримати українців під час повномасштабної війни з росією.

Зазначимо, що рішення щодо передачі МіГ-ів було прийняте у п'ятницю, 17 березня.

"Обіцянки мають бути дотримані. Коли Володимир Зеленський просив більше зброї, включаючи винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе", — зазначив Гегер.

Словаччина передає Україні 13 літаків МіГ-29

Також він порадів, що інші союзники теж долучаються до передачі літаків Україні. На думку політика, цим самим країни Європи убезпечують себе від російської агресії на майбутнє.

Варто додати, що Словаччина однією із перших заговорила про можливе надання радянських МіГ-29 Києву. Цікаво, що літаки були готові до відправки ще наприкінці січня, однак було необхідно прийняти рішення на політичному рівні.

Раніше "Телеграф" писав, чому Європа могла затягувати передачу винищувачів Україні. Спойлер — це приємно порадує наших військових.